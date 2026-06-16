정점식 "선거소청, 범위 고민 있었으나 유불리 떠나 결정"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(16일) 당 지도부가 서울 등 6개 지역의 '투표용지 부족 투표소'에 대해 선거소청을 내기로 한 데 대해 "투표용지 부족 등 참정권 훼손이 현저하게 발생한 투표소들에 대해 훼손 행위가 선거 결과에 미친 영향을 면밀히 살펴보는 것이 공정선거 원칙에 부합한다는 믿음 아래 결정한 것"이라고 설명했습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "참정권 훼손이 얼마만큼 발생했는지 가늠하기조차 힘든 상황에서 선거소청 범위를 어디까지 두는가에 대해 고민이 있었다"면서 "국민의힘은 당의 정치적 유불리보다 오로지 국민의 참정권 회복을 최우선 가치로 두고 이 같은 결정을 내렸다"고 강조했습니다.이후 기자들과 만나 "이게 서울시장 선거에 대한 불복이냐, 전혀 아니다"라며 "어제 개혁신당에서 이미 서울시장까지 선거 소청을 제출했기 때문에 우리가 서울시장 선거에 대해 선거소청을 제기하지 않더라도 중앙선관위가 그 부분에 대해 심사할 수밖에 없는 구조"라고 말했습니다.그러면서 "이걸 갖고 이런저런 정치적 해석을 하는 건 맞지 않다"고 선을 그었습니다.또 "우리가 잠실에 모인 국민 뜻을 받들 때 당리당략에 따라 (선거소청) 범위를 결정하는 건 맞지 않다"고 덧붙였습니다.오는 18일 의원총회를 열기 전 긴급 최고위를 열어 선거 소청 제기를 결정한 데 대해선 "선거소청 제기의 주체가 정당이라 그걸 하려면 당 대표 명의로 해야 하니 최고위에서 논의한 것"이라며 "그 전에 '대안과 미래' 의원들이 '이런저런 문제가 있으니 서울시장 선거는 뺐으면 좋겠다'고 이야기해서 그 뜻을 그대로 최고위에서 내가 전달하며 '이런 의견 제시가 있으니 이 부분도 같이 고려해서 결정해야 한다'고 이야기했다"고 부연했습니다.정 원내대표는 "지금 이렇게 선거소청을 제기해 놔야 국조나 특검을 통해 진상 규명이 이뤄졌을 때 액션이 가능하다"며 "현행 공직선거법에 기반한 불복 절차, 이의 신청 절차를 밟아야 한다는 취지 하에 선거소청을 하게 된 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)