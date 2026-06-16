정점식 "선거소청, 범위 고민 있었으나 유불리 떠나 결정"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다.
국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(16일) 당 지도부가 서울 등 6개 지역의 '투표용지 부족 투표소'에 대해 선거소청을 내기로 한 데 대해 "투표용지 부족 등 참정권 훼손이 현저하게 발생한 투표소들에 대해 훼손 행위가 선거 결과에 미친 영향을 면밀히 살펴보는 것이 공정선거 원칙에 부합한다는 믿음 아래 결정한 것"이라고 설명했습니다.
정 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "참정권 훼손이 얼마만큼 발생했는지 가늠하기조차 힘든 상황에서 선거소청 범위를 어디까지 두는가에 대해 고민이 있었다"면서 "국민의힘은 당의 정치적 유불리보다 오로지 국민의 참정권 회복을 최우선 가치로 두고 이 같은 결정을 내렸다"고 강조했습니다.
이후 기자들과 만나 "이게 서울시장 선거에 대한 불복이냐, 전혀 아니다"라며 "어제 개혁신당에서 이미 서울시장까지 선거 소청을 제출했기 때문에 우리가 서울시장 선거에 대해 선거소청을 제기하지 않더라도 중앙선관위가 그 부분에 대해 심사할 수밖에 없는 구조"라고 말했습니다.
그러면서 "이걸 갖고 이런저런 정치적 해석을 하는 건 맞지 않다"고 선을 그었습니다.
또 "우리가 잠실에 모인 국민 뜻을 받들 때 당리당략에 따라 (선거소청) 범위를 결정하는 건 맞지 않다"고 덧붙였습니다.
오는 18일 의원총회를 열기 전 긴급 최고위를 열어 선거 소청 제기를 결정한 데 대해선 "선거소청 제기의 주체가 정당이라 그걸 하려면 당 대표 명의로 해야 하니 최고위에서 논의한 것"이라며 "그 전에 '대안과 미래' 의원들이 '이런저런 문제가 있으니 서울시장 선거는 뺐으면 좋겠다'고 이야기해서 그 뜻을 그대로 최고위에서 내가 전달하며 '이런 의견 제시가 있으니 이 부분도 같이 고려해서 결정해야 한다'고 이야기했다"고 부연했습니다.
정 원내대표는 "지금 이렇게 선거소청을 제기해 놔야 국조나 특검을 통해 진상 규명이 이뤄졌을 때 액션이 가능하다"며 "현행 공직선거법에 기반한 불복 절차, 이의 신청 절차를 밟아야 한다는 취지 하에 선거소청을 하게 된 것"이라고 강조했습니다.
(사진=연합뉴스)
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