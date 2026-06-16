멕시코와 2차전 주심, 우루과이 출신 테헤라 심판

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▲ 한국-멕시코 조별리그 2차전 심판진

2026 북중미 월드컵에 나선 한국 축구 대표팀의 조별리그 두 번째 경기인 공동 개최국 멕시코와의 대결에 우루과이 출신 주심이 배정됐습니다.국제축구연맹(FIFA)은 19일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 한국과 멕시코의 대회 조별리그 A조 2차전 심판진을 16일 발표했습니다.주심은 우루과이의 구스타보 테헤라 심판이 맡습니다.부심은 같은 우루과이 출신의 카를로스 바레이로, 니콜라스 타란 심판으로 결정됐습니다.대기심은 콜롬비아 출신의 안드레스 로하스이며, 대기심 역시 콜롬비아의 알렉산더 구스만 심판입니다.상대 팀 멕시코와 같은 스페인어를 모국어로 쓰는 나라의 심판진이 구성됐습니다.1988년생인 테헤라 주심은 2015년부터 심판으로 활동하며 2018년부터 FIFA 국제 심판이 됐습니다.축구 심판 외에 보험 중개인으로도 일하는 것으로 알려졌습니다.테헤라 주심은 월드컵 남미축구연맹(CONMEBOL) 예선과 2023 FIFA 17세 이하(U-17) 월드컵, 지난해 U-20 월드컵, CONMEBOL 클럽 대항전인 코파 리베르타도레스와 코파 수다메리카나 등에 참가했습니다.축구 이적 및 통계 전문 매체인 트랜스퍼마르크트에 따르면 테헤라 주심은 각종 대회에서 344경기를 관장하며 1천733차례 경고를 줬습니다.경기당으로 계산하면 5장꼴로, 다소 엄격한 성향으로 볼 수 있다는 평가입니다.레드카드는 44장을 기록했습니다.(사진=FIFA 엑스 캡처, 연합뉴스)