북 표준어 '평양문화어' 민낯을 보다…이번 주 신간 소개

<앵커>



북한 주민들의 세계관을 규정하는 북한 표준어 '평양문화어'에 대한 책과 일본의 미술관에서 프랑스 인상주의의 흐름을 읽어내는 책도 나왔습니다.



이번 주 신간 소개, 이주상 기자입니다.



<기자>



[세상에서 가장 순수하고 우수한 말 / 정소운 / 황소자리]



북한의 표준어인 '평양문화어'의 민낯 <세상에서 가장 순수하고 우수한 말>입니다.



북한의 외래어표기법에는 러시아어가 많고, '보여주기식'이나 '어르신'처럼 남한의 말이 전파된 경우도 적지 않습니다.



언어는 인식의 도구이지만, 북한의 경우 평양문화어 정책을 통해 당국의 언어가 사람들의 세계를 규정하고 있다고 지적합니다.



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[인상파 in 도쿄 / 전원경 / 세종서적]



일본 미술관에서 만나는 프랑스 인상주의 작품들, <인상파 in 도쿄>입니다.



에도시대 이후 일본의 목판화 우키요에가 유럽으로 유입되며, 프랑스에서는 자포니즘이라는 미술 사조가 생기기도 했습니다.



그 과정은 인상주의 작품에 대한 일본 자본의 관심으로 이어졌고, 국립서양미술관을 비롯한 도쿄 주변의 미술관만 돌아보아도 인상파의 흐름을 알 수 있게 됐다는 것입니다.



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[질서의 종말 / 로버트 캐플런 / 한국경제신문]



무질서가 극심해지면 극단적인 독재로 이어진다는 <질서의 종말>입니다.



1차 세계대전 이후 현대적이고 민주적인 헌법을 토대로 했던 바이마르공화국은 결국 히틀러의 집권을 막지 못했습니다.



자유보다 질서가 우선이어야 하고, 자유주의자라면 자신의 생각과 다르더라도 합리적 아이디어는 수용할 줄 알아야 한다는 것입니다.



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[신화의 역사 / 심용환 / 민음사]



신화는 왜 사라지지 않는가? <신화의 역사>입니다.



문명의 유산인 신화는 이성적 사고의 등장 이후 문학이라는 형태로 진화했습니다.



사마천의 사기와 공자의 논어가 발전했던 중국에서는 신화가 들어설 자리가 없었다며 신화학은 문명의 일반적 현상이 아니라 서구적 시각의 기준일 뿐이라는 것입니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 이승열)