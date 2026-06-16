체육단체 진입 시도 대치…"업무방해죄 성립 가능" 경고

<앵커>



봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 올림픽공원 개표소에 오늘(16일) 오전 체육단체가 진입을 다시 시도했습니다. 시위 참가자들이 막아서면서 대치 상황이 벌어졌고, 경찰은 진입을 방해할 경우 수사 대상이 될 수 있다고 경고하고 있습니다.



정지연 기자입니다.



<기자>



6·3 지방선거 개표소로, 12일째 봉쇄 시위가 이어지고 있는 서울 올림픽공원 핸드볼 경기장입니다.



시위 참가자들이 형광색 조끼를 입은 경찰들을 막아섭니다.



오늘 오전 9시쯤 경기장에 입주한 체육단체들이 내부 진입을 시도했지만 시위 참가자들이 반발하면서 대치 상태가 이어지고 있습니다.



[체육단체 관계자 : 갖고 나오게 해주세요. 제발. 저희가 저희 집에 들어가겠다는데 왜 막고 계세요.]



일부 시위 참가자들은 함께 경기장에 들어가겠다고 주장했는데, 정보 유출 등의 문제를 우려한 체육단체들과 그마저도 반대하는 시위 참가자들로 인해 별다른 진전이 없는 상태입니다.



대치가 이어지자 경찰은 "대한체육협회 관계자들이 경기장 안으로 들어가는 것을 방해하면 수사 대상이 될 수 있다"고 세 차례 반복해 경고했습니다.



[경찰 : 방해하거나 하시면 형법상 업무방해죄가 성립할 수 있습니다.]



투표용지 부족 사태 이후 개표소로 사용됐던 경기장이 시위로 인해 봉쇄되면서, 체육단체는 어제 두 번째 기자회견을 열고 "지도자와 선수의 생업이 걸려 있다"며 피해 호소와 함께 공권력 투입을 요청했습니다.



물리적 충돌을 우려해 그동안 대화 경찰을 통한 교섭 등에 나섰던 경찰도 어제부터는 강도 높은 대응을 예고한 바 있습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 최혜란)