7월 발권 유류할증료 20% 내려…뉴욕 왕복 21만 5천 원 ↓

▲ 인천공항에서 이륙하는 대한항공 항공기

국제유가 하락의 영향으로 7월 발권 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 20% 이상 낮아집니다.항공업계에 따르면 다음 달 발권 기준 국제선 항공권에는 유류할증료 19단계가 적용됩니다.이번 달 적용됐던 27단계보다 8계단 내려갔습니다.이는 7월 유류할증료 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 갤런당 338.3센트(배럴당 142.09달러·5월 16일∼6월 15일 기준)로 1개월 전 대비 17.5% 하락했기 때문입니다.유류할증료는 중동전쟁 여파로 지난 5월 발권 기준 최고 단계인 33단계까지 올라갔다가 2개월 연속 내려갔습니다.항공유 가격은 2개월 전(갤런당 511.21센트)과 비교하면 33.8% 하락했습니다.대한항공을 비롯한 국내 항공사들은 이번 유류할증료 단계 조정에 기반해 구체적인 유류할증료를 책정할 예정입니다.대한항공은 이달 노선에 따라 편도 기준 최소 6만 1천500원, 최대 45만 1천500원의 유류할증료를 부과했지만, 다음 달에는 4만 6천400원에서 34만 4천 원을 부과할 계획입니다.대한항공 유류할증료 최저 구간은 단거리인 인천∼선양·칭다오·다롄·옌지·후쿠오카 노선에 적용됩니다.최고 구간은 인천∼뉴욕·댈러스·보스턴·애틀랜타 등 장거리 미주 노선에 부과됩니다.최저 구간 편도 기준 유류할증료는 1개월 전보다 1만 5천100원(24.6%) 내려가고, 최고 구간은 10만 7천500원(23.8%) 각각 낮아져 여름 휴가철 국제선 이용객의 항공권 부담이 다소 낮아질 전망입니다.왕복으로 하면 유류할증료 인하 폭은 최소 3만 200원이며 최대 폭은 21만 5천 원(뉴욕 노선 등)입니다.유류할증료는 지난 5월 최고 수준인 편도 7만 5천∼56만 4천 원까지 올랐습니다.당시와 비교하면 뉴욕 왕복 기준 유류할증료는 2개월 만에 44만 원이 내려갑니다.다만 7월 유류할증료도 전쟁 영향이 본격화하기 전인 3월 유류할증료(편도 1만 3천500∼9만 9천 원)와 비교하면 3배 수준입니다.아시아나항공 유류할증료도 편도 기준 최저 구간은 6월 6만 8천 원에서 7월 4만 8천500원으로 1만 9천500원(28.7%) 낮아집니다.최고 구간은 38만 2천800원에서 27만 5천800원으로 10만 7천 원(27.9%) 내려갑니다.거리 500마일 미만의 최저 구간에는 후쿠오카, 선양, 칭다오, 다롄, 옌지 등이 포함됩니다.5천마일 이상인 최고 구간은 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 파리, 런던 노선 등입니다.베트남, 태국, 필리핀 등 동남아 노선은 편도 11만 6천700원에서 13만 9천400원이 적용됩니다.항공업계는 유류할증료 추가 하락으로 항공 수요가 개선될 것으로 전망됩니다.업계에서는 비싼 유류할증료 때문에 단거리 노선을 제외하고는 예약률이 부진하다는 우려가 있었습니다.(사진=연합뉴스)