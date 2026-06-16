5월 전국 주택 매매소비심리 상승 국면 진입…서울·경기 강세

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서울과 경기 일부 지역 집값 오름세가 지속되는 가운데 지난달 주택 매매 심리도 상승한 것으로 나타났습니다.오늘(16일) 국토연구원이 발표한 부동산시장 소비자 심리조사 결과에 따르면 5월 전국 주택 매매시장 소비심리지수는 전월 대비 4.7포인트 오른 116.7을 기록하며 상승 국면으로 전환했습니다.부동산 시장 소비심리지수는 매달 마지막 주에 전국 152개 시군구에서 영업 중인 중개업소와 일반 가구를 대상으로 조사합니다.지수가 100을 넘으면 가격이 올랐거나 거래가 늘었다는 응답이 많음을 뜻합니다.95 미만은 하강 국면, 95 이상∼115 미만은 보합 국면, 115 이상은 상승 국면으로 구분합니다.수도권은 6.1포인트 오른 125.2로 상승 국면을 유지했습니다.서울(135.6)이 10.7포인트 올라 오름폭이 컸고 경기(122.2)는 4.5포인트, 인천(111.8)은 1.7포인트 각각 상승했습니다.비수도권(106.3)은 2.3포인트 올라 보합 국면을 이어갔습니다.주택 전세시장 소비심리지수는 전국이 113.2로 전월 대비 1.7포인트 오르며 보합 국면을 유지했습니다.서울(124.2)은 4.8포인트, 경기(118.1)는 3.0포인트 상승했고 인천(109.2)은 2.2포인트 하락했습니다.수도권 전체(119.0)로는 3.0포인트 올라 상승 국면이 지속됐습니다.비수도권은 0.2포인트 상승한 106.3으로 보합 국면을 유지했습니다.주택과 토지를 합친 전국 부동산시장 소비심리지수(111.4)는 전월 대비 2.7포인트 올랐습니다.(사진=국토연구원 제공, 연합뉴스)