주택사업 경기 전망 양극화…서울 개선·지방은 악화

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서울 집값 상승과 거래 회복 기대감에 수도권 주택사업 경기 전망이 개선된 반면 지방은 미분양 적체 우려로 전망이 악화한 것으로 나타났습니다.주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 조사한 결과 6월 서울의 주택사업경기 전망지수가 전월 대비 15.0포인트 오른 97.5로 조사됐다고 밝혔습니다.주택사업경기 전망지수는 기준선인 100을 넘으면 경기를 낙관적으로 내다보는 업체 비율이 더 높음을 뜻합니다.100을 밑돌면 그 반대입니다.경기(76.3)가 7.9포인트 오른 반면 인천(60.6)은 7.2포인트 하락해 수도권(78.1)은 전월 대비 5.2포인트 상승한 것으로 나타났습니다.수도권은 5월 들어 매매 가격과 전셋값 상승세가 확대되고 거래량도 증가하면서 주택시장 회복 기대가 높아졌다고 연구원은 분석했습니다.특히 서울의 경우 가격 상승세와 더불어 증권시장 투자 수익 자금의 부동산시장 유입 가능성도 전망 개선에 긍정적으로 작용했습니다.다만 인천은 지역별 수요 편차가 크고 분양 리스크가 상대적으로 높아 서울, 경기와 달리 전망이 악화했습니다.비수도권(76.9) 전망은 전월 대비 1.7포인트 하락했습니다.광역시는 2.4포인트 내린 80.4, 도지역은 1.1포인트 내린 74.3으로 각각 집계됐습니다.광역시는 울산(92.8)만 8.2포인트 상승했고, 세종(84.6) 7.7포인트, 대구(79.1) 7.2포인트, 대전(82.3) 4.3포인트, 광주(73.6) 2.8포인트 순으로 하락했습니다.도지역은 충남(78.5) 5.8포인트, 제주(60.0) 3.8포인트, 경북(85.7) 1.1포인트, 전남(63.6) 1.1포인트 상승한 반면, 강원(69.2) 10.8포인트, 경남(85.7) 5.2포인트, 전북(76.9) 4.9포인트 순으로 하락했습니다.충북은 75.0으로 전월과 같았습니다.연구원은 비수도권의 경우 주택가격 하락과 미분양 적체가 지속되는 가운데 최근 1가구 1주택 정책 기조에 따라 지방 매수 수요가 수도권으로 이동하면서 전망이 악화한 것으로 분석했습니다.또, 지방 사업자들은 자금 여력 소진과 신용등급 하락, 부도 우려 등으로 신규 사업을 추진할 여력이 부족해 부정적인 전망이 확대된 측면도 있다고 설명했습니다.금리 상승 우려와 사업자 신용도 하락으로 금융기관 대출이 어려워지면서 이달 전국 자금조달지수는 전월 대비 3.4포인트 하락한 69.6으로 전망됐습니다.반면 자재수급지수(77.7)는 10.6포인트 상승했습니다.이는 전월 큰 폭 하락에 따른 기저효과와 중동 리스크에 따른 원자재 수급 불안 우려가 일부 완화된 결과라고 연구원은 설명했습니다.(사진=주택산업연구원 제공, 연합뉴스)