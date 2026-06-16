종합특검, '김건희 수사 무마' 최재훈 전 부장검사 피의자 소환

▲ 최재훈 대전지검 중요경제범죄조사단 부장검사가 16일 경기도 과천에 마련된 권창영 2차 종합특별검사팀 사무실에 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 등의 혐의 사건과 관련해 참고인으로 출석하며 취재진의 질문에 답변하고 있다.

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 '도이치모터스 수사 무마 의혹'과 관련해 최재훈 전 서울중앙지검 반부패2부장을 소환했습니다.특검팀은 오늘(16일) 오전 10시부터 최 전 부장검사를 허위공문서 작성 등 혐의 피의자 신분으로 조사하고 있습니다.오전 9시 50분쯤 경기 과천시 종합특검 사무실에 도착한 최 전 부장검사는 "(특검팀이) 저희 검사들이 작성한 수사 자료 날짜를 문제 삼아서 허위 공문서 작성이라는 별도 범죄 사실을 인지해 저를 피의자로 소환했다"며 "특검법상 종합특검이 핵심적으로 수사해야 하는 건 윗선의 검찰 사건 수사 무마 의혹이 아닌가 싶다"고 말했습니다.이어 "지난번에도 말씀드렸지만 제가 주임 검사로서 사건을 수사하고 처리할 때 어떠한 부당한 지시나 외압은 없었다"며 "수사팀과 함께 증거와 법리에 따라서 엄정하게 수사했다고 명확히 말씀드린다"고 기존 입장을 재확인했습니다.그러면서 "특검에서도 더 이상 이 사건의 실체와 진실에 대해서 오해하지 않았으면 하는 바람"이라고 덧붙였습니다.김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 서울중앙지검이 도이치모터스 주가 조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 합니다.당시 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패수사2부는 김 여사가 상장사 대표인 권오수 전 도이치모터스 회장을 믿고 이익을 얻기 위해 계좌 관리를 맡겼을 뿐, 시세 조종 범행을 알지 못했다고 보고 자본시장법 위반 혐의에 대해 '혐의없음' 처분했습니다.당시 검찰은 김 여사를 청사로 소환해 조사하는 대신 대통령경호처 시설을 찾아가 비공개로 출장 조사했습니다.이를 두고 김 여사를 포토라인에 세우지 않기 위해 특혜를 준 것 아니냐는 비판이 검찰 안팎에서 나왔습니다.사건 처분 이전에 수사팀이 내부적으로 '불기소 의견서'를 작성하고, 처분 이후 수사보고서를 일부 수정한 정황도 포착됐습니다.특검팀은 검찰이 김 여사를 소환이 아닌 출장 방식으로 조사하고, 최종 무혐의 처분을 내리는 데 부당하게 관여했다고 의심하고 있습니다.당시 수사보고서가 사후적으로 수정된 점도 허위 공문서 작성에 해당한다는 게 특검팀의 시각입니다.의혹과 관련해 특검팀은 어제(15일) 이창수 전 서울중앙지검장을 허위공문서 작성 등 혐의 피의자 신분으로 소환 조사했습니다.이 전 검사장도 김 여사에 대한 무혐의 의견은 수사팀에서 법리 검토를 거쳐 내린 판단일 뿐이고, 보고서 수정 역시 언론 브리핑 등에서 나온 지적 사항을 반영해 보완한 것이라며 혐의를 전면 부인하고 있습니다.(사진=연합뉴스)