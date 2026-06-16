코스피, 상승 이어가며 8,700선 등락…외국인, 나홀로 '사자'

▲ 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다.

코스피가 16일 이란 전쟁 종전 합의에 추가 상승세를 이어가며 8천700선을 오르내리고 있습니다.다만 전날 5%대의 급등에 비하면 다소 제한된 상승률을 보이고 있습니다.오늘(16일) 오전 9시 30분 기준 코스피는 174.23포인트(2.04%) 오른 8천720.21입니다.지수는 150.57p(1.76%) 오른 8천696.55로 출발, 개장 직후엔 8천747.48까지 오르기도 했습니다.4거래일 연속 상승세입니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 2.5원 오른 1천513.6원으로 개장했습니다.코스피 정규장에서 외국인은 3거래일째 순매수 중으로, 2천785억 원 사들이고 있습니다.다만 전날 5천억 원대 순매수했던 기관은 2천719억 원 순매도하고 있고, 개인도 857억 원 내다 팔고 있습니다.코스피200 선물시장에서는 외국인과 개인이 각각 5천723억 원, 162억 원 순매수, 기관은 5천872억 원 순매도하고 있습니다.미국과 이란이 오는 19일 스위스 제네바에서의 종전 협상 공식 서명식을 앞두고 위험 자산 선호 심리가 강해지는 것으로 풀이됩니다.간밤 미국 뉴욕증시에서도 종전 합의 소식에 3대 지수가 모두 상승했습니다.다우존스30 산업평균지수는 0.92% 오르며 사상 최고치를 기록했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 1.65%, 3.07% 올랐습니다.국제 유가도 급락했습니다.브렌트유와 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물이 각각 4.9%, 4.8% 하락하며 모두 배럴당 80달러 초반대에서 거래를 마쳤습니다.이란 전쟁 초기였던 지난 3월 10일 이후 3개월 만에 가장 낮은 수준입니다.삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1%, 3.45% 상승 중입니다.SK하이닉스는 한때 240만 원을 재돌파, 지난 2일 기록한 역대 최고가(240만 7천 원)에 바짝 다가섰습니다.시가총액 상위 종목 중 현대차(-0.93%)와 LG에너지솔루션(-1.66%), HD현대중공업(-1.68%)는 하락했고, 전날 10% 넘게 올랐던 삼성전기도 약보합세입니다.업종별로는 의료·정밀(4.84%)과 금속(4.56%)이 가장 높은 상승률을 보이고 있습니다.다음으로 건설(3.67%), 증권(2.93%), 전기·전지(2.12%) 등이 뒤를 이었습니다.종이·목재(-0.17%), 전기·가스(-0.39%) 부문이 약보합인 가운데, 가장 큰 내림세인 통신의 하락률은 1.52% 정도에 머물고 있습니다.코스닥은 4.97p(0.48%) 오른 1천39.00으로 개장, 같은 시각 0.52p(0.05%) 오른 1천34.55를 나타내고 있습니다.장중 등락을 거듭하며 혼조세를 보이고 있습니다.외국인과 기관이 980억 원, 811억 원씩 순매도하는 가운데, 개인만 1천757억 원 규모 순매수를 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)