스리랑카서 변종 뎅기열 급속 확산…올들어 24명 사망

▲ 뎅기열 바이러스 확산을 방지하기 위한 소독 현장

인도양의 섬나라 스리랑카에서 변종 뎅기열 바이러스가 급속히 번지면서 올해 들어 24명이 사망했습니다.16일 신화통신 등에 따르면 올해 들어 지금까지 뎅기열 바이러스 감염 환자가 4만 1천144명이 발생했고 이들 가운데 24명이 숨졌습니다.사망자 가운데는 어린이 4명도 포함됐습니다.뎅기열 바이러스는 주로 열대 및 아열대 지역에서 모기를 통해 전파됩니다.3∼14일 잠복기 후 고열과 극심한 두통, 안구통, 근육통 등이 동반되며 심하면 사망에 이를 수 있습니다.이번 뎅기열 바이러스 확산은 기후 변화와 함께 최근 이어진 몬순(우기) 폭우 및 홍수로 매개 모기의 번식에 좋은 환경이 조성됐기 때문으로 풀이됩니다.스리랑카 보건 당국은 올해는 변종 뎅기열 바이러스가 빠르게 확산하고 있다고 보고 전날 전국에 걸친 방제 프로그램을 시행에 들어갔습니다.스리랑카에선 해마다 뎅기열 바이러스 감염에 따른 사망자가 수십 명씩 발생합니다.특히 2017년에는 역대 최악의 뎅기열 바이러스 유행으로 400여 명이 목숨을 잃었습니다.(사진=게티이미지)