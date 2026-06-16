KT, 메모리 선구매 지원…협력사 공급망 리스크에 대응

KT는 글로벌 공급망 불안과 메모리 가격 상승으로 어려움을 겪는 협력사를 지원하기 위해 메모리 확보용 선금을 지급했다고 밝혔습니다.



KT는 공급망 불안이 단기간에 해소되기 어렵다고 보고 메모리 수급 및 단가 인상 영향이 큰 셋톱박스 협력사가 약 6개월간 사용할 메모리를 선제적으로 확보할 수 있도록 선금을 지급했습니다.



KT는 이번 조치로 협력사의 자금 부담을 완화하고 단말 생산 차질을 최소화해 고객 서비스 안정성 확보에도 기여할 것으로 기대했습니다.



향후 시장 상황에 따라 지원 확대 방안도 검토할 계획입니다.



KT는 2023년 국내 통신 3사 가운데 처음으로 납품 대금 연동제를 도입해 운영 중입니다.



또, 수요 예보 기간을 기존 4∼6개월에서 최대 1∼3년으로 확대하고 공급망 이슈 품목에 대한 장기 계약 전환도 추진하고 있습니다.



이와 함께 상생협력 펀드를 통한 운영 자금 지원, 해외 전시회 공동 참가, AX 역량 강화 교육 등 협력사 지원 프로그램도 운영 중입니다.



(사진=KT 제공, 연합뉴스)