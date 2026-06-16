솔비, 2년 만의 솔로 컴백…20주년 기념 싱글 'Holiday' 공개

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가수 겸 화가 솔비가 데뷔 20주년을 맞아 신곡 'Holiday(홀리데이)'로 돌아온다.솔비는 오는 21일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 'Holiday'를 발매한다. 이번 신곡은 지난 2024년 발표한 솔로곡 '먼데이 디스코(Monday Disco)' 이후 약 2년 만에 선보이는 솔로 신보다. 그룹 타이푼 활동으로는 지난해 발표한 '퐁당!푹' 이후 약 1년 만의 신곡이다.특히 올해 데뷔 20주년을 맞은 솔비가 선보이는 기념 싱글이라는 점에서 의미를 더한다. 솔비는 2006년 그룹 타이푼으로 데뷔한 이후 가수와 화가 활동을 병행하며 자신만의 영역을 구축해왔다. 꾸준한 음악 활동과 전시를 통해 독보적인 행보를 이어온 그는 이번 신곡을 통해 다시 한번 본업인 가수로서의 존재감을 드러낼 예정이다.신곡 'Holiday'는 록앤롤(Rock & Roll)을 기반으로 팝적인 요소를 현대적으로 재해석한 곡이다. 리드미컬한 밴드 사운드와 중독성 있는 멜로디, 솔비 특유의 시원한 보컬이 어우러져 여름 감성을 자극한다. 반복되는 일상에서 잠시 벗어나 자유를 꿈꾸는 마음을 담아낸 곡으로, 밝고 긍정적인 에너지를 전할 예정이다.이번 싱글에는 퍼포먼스 디렉터 군조가 앨범 전체 프로듀싱에 참여해 눈길을 끈다. 군조는 솔비가 지닌 음악적 역량과 퍼포먼스적 매력을 극대화하며 새로운 시너지를 완성했다. 각자의 분야에서 독보적인 색깔을 구축해온 두 사람이 처음으로 손잡은 만큼 특별한 결과물에 대한 기대가 높아지고 있다.여기에 DJ DOC의 'DOC와 춤을', 'Run To You', 쿨(COOL)의 '맥주와 땅콩' 등을 탄생시킨 히트 작곡가 박해운이 참여해 완성도를 높였다. 솔비 역시 직접 작사에 참여해 자신만의 이야기를 녹여냈다.함께 공개된 콘셉트 이미지에는 빈티지한 데님 재킷과 패턴 스카프로 스타일링한 솔비와 군조의 모습이 담겼다. 붉은 벽돌 건물을 배경으로 한 자유로운 분위기와 레트로 감성이 신곡이 지닌 에너지를 더욱 돋보이게 한다.이번 프로젝트를 통해 처음 호흡을 맞춘 솔비와 군조는 향후 다양한 공연과 페스티벌 무대에도 함께 오를 예정이다. 음악과 퍼포먼스를 넘나드는 두 사람의 협업이 어떤 무대로 이어질지 관심이 모인다.한편 솔비의 디지털 싱글 'Holiday'는 오는 21일 정오 공개된다.사진=지안캐슬 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)