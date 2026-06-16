"트럼프가 다 가져가버렸어!" 은밀한 행보에 자꾸 터지는 '뒷얘기'…"대통령직 팔아 넘기나!" 또 논란 폭발 이유가 (트럼프 NOW)

민주당의 차기 대권 잠룡으로 꼽히는 개빈 뉴섬 미국 캘리포니아 주지사가 최근 정치적 이유로 도널드 트럼프 행정부로부터 수사를 받고 있다고 주장했습니다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그 통신 등에 따르면 뉴섬 주지사는 15일(현지시간) 영상을 통해 자신과 아내 제니퍼 시벨 뉴섬이 법무부로부터 표적 수사를 받고 있다고 밝혔습니다.



뉴섬 주지사는 "트럼프 대통령은 내가 (그에 대해) 못되게 쓴 게시물 때문만이 아니라 내가 대통령 출마를 고려하고 있기 때문에 공격하고 있는 것"이라며 "법무부가 대배심 절차를 악용하고 수년에 걸친 문서들을 파헤치고 있다"고 비난했습니다.



이어 트럼프 대통령을 향해 "당신의 적 명단에 나를 올리는 것은 그렇다고 해도, 내 아내와 가족들은 개인적인 복수에서 빼라"고 강조했습니다.



다만, 이 영상에서 뉴섬 주지사는 구체적인 수사 내용에 대해서는 언급하지 않았습니다.



소식통에 따르면 뉴섬 주지사의 비서실장이었던 다나 윌리엄슨이 부패 범죄를 저질렀으며, 최근 유죄를 인정했습니다. 법무부는 이와 관련해 주지사가 이를 인지했거나 가담했는지를 확인하고 있습니다.



또 주지사 부부의 탈세 혐의도 조사 중입니다.



주 정부 측에 따르면 법무부가 다큐멘터리 영화 제작자인 시벨 뉴섬의 업무와 개인사까지 훑고 있으며, 그가 운영하는 비영리단체 관계자들에도 연락을 취했습니다.



시벨 뉴섬은 "트럼프 대통령이 자신의 길에 도전하는 이들에게 무엇이든 하려 한다는 것은 분명하다"며 "대통령답지 못한 행동이며, 남편과 나는 권력을 향해 계속 진실을 말할 것"이라고 강조했습니다.



이외에도 법무부는 뉴섬 주지사가 게임 제작사 액티비전 블리자드의 성차별 소송에 개입했다는 논란에 대해서도 다시 들여다보는 것으로 알려졌습니다.



뉴섬 주지사는 2028년에 예정된 대통령 선거에서 유력한 민주당 후보 중 하나로 꼽힙니다.



그간 사회관계망서비스(SNS)를 통해서 트럼프 대통령과 설전을 종종 벌여왔고, 이민 문제 및 부유세 논란을 두고서도 첨예하게 부딪혀왔습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 류지수, 제작 : 디지털뉴스부)