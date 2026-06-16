문희준 "영원히 지켜줄 수 없으니까" 소율 앞 오열…아이돌 1호 부부, '동상이몽2' 전격 출연

'국내 아이돌 1호 부부' 문희준과 소율이 역대급으로 솔직한 결혼생활을 전격 공개한다.



16일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 13살의 나이 차이를 뛰어넘고 결혼해 어느덧 결혼 10년 차를 맞이한 문희준, 소율 부부의 리얼한 일상이 베일을 벗는다.



최근 진행된 녹화에서는 두 사람이 부부 예능 프로그램에 동반 출연하는 것은 이번이 처음이라 큰 이목을 끌었다. 레전드 아이돌 그룹 H.O.T. 출신의 문희준과 그룹 크레용팝 출신의 소율은 연예계 대표 아이돌 부부로 주목받아왔다.



어느덧 두 아이의 부모가 된 문희준은 "우리 부부의 깊은 이야기는 결혼 10년 만에 처음 하는 것 같다"며 그동안 쌓아왔던 이야기를 쏟아냈다. 두 사람은 눈을 떼기 힘들 정도로 지나치게 솔직한 결혼생활을 선보여 지켜보던 MC들조차 부부의 '역대급 리얼 라이프'에 감탄을 금치 못했다는 후문이다.



특히 이날 방송에서는 두 사람의 치열한 '잔소리 이몽'이 펼쳐져 스튜디오를 발칵 뒤집어놓을 예정이다. 주방에서 요리가 시작되기도 전부터 아내 소율을 향한 문희준의 거침없는 폭풍 잔소리가 이어진 것.



문희준은 단순히 부부간의 참견이 아님을 강조하며 "집에 불이 날 뻔했다"고 밝힌 데 이어, 아찔했던 감전 사고까지 언급해 모두를 놀라게 했다. 그는 심지어 "난 아내를 위해 잔소리가 아닌 SOS를 보내고 있는 것"이라며 위험천만했던 사건의 전말을 고백해 본방송에 대한 궁금증을 자아낸다.



티격태격하던 소란도 잠시, 두 사람은 결혼 10년 만에 서로를 향한 솔직한 심경을 털어놓았다. 문희준은 "그동안 서로의 입장을 헤아릴 여유가 없었던 것 같다"며 두 아이의 부모로 바쁘게 살아냈던 지난 결혼생활을 내밀하게 회상했다. 이어 아내에게 진심을 고백하던 중 "영원히 지켜줄 수 없으니까..."라며 결국 참았던 눈물을 보이고 말았다. 화려한 아이돌 그룹의 리더에서 한 가정을 책임지는 네 식구의 가장이 된 문희준의 진심은 방송을 통해 전격 공개될 예정이다.



'아이돌 1호 부부' 문희준, 소율의 감동과 반전이 가득한 결혼 10년 차 리얼 라이프는 오늘(16일) 화요일 밤 10시 40분 방송될 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)