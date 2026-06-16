트럼프·갈리바프, MOU 전자 서명…"한 장 반 분량 대략적 문서"

▲ 트럼프 대통령과 밴스 부통령

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미국의 도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령, 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이미 종전 양해각서(MOU)에 서명한 것으로 전해졌습니다.스위스 제네바의 서명식을 앞두고 전자 서명이 먼저 이뤄진 것입니다.호르무즈 해협 통행료 문제는 여전히 해결되지 않은 상태라는 점을 미국 쪽에서도 인정했습니다.15일(현지시간) 미국의 대이란 협상팀 수석대표인 JD 밴스 부통령의 언론 인터뷰와 미 정부 고위 당국자들의 브리핑에 따르면 미국과 이란이 종전 MOU 타결을 발표한 14일 전자 방식으로 서명이 이뤄졌습니다.미국에서는 트럼프 대통령과 밴스 부통령, 이란에서는 대미 협상대표였던 갈리바프 의장이 참여했습니다.이와 별도로 19일에는 제네바에서 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 참석한 가운데 서명 행사가 열릴 예정입니다.미 고위 당국자는 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 서명하지 않은 것을 두고 이례적인 일이 아니라고 전했습니다.버락 오바마 행정부의 이란 핵합의 당시에도 최고지도자가 서명하지 않았다는 것입니다.미국에서 MOU 타결이 발표되고도 합의문이 공개되지 않는 데 대한 의구심이 제기되는 가운데 합의문은 24∼48시간 내에 공개될 예정이라고 미 고위 당국자가 밝혔습니다.트럼프 대통령은 19일 서명식 이후 공개될 것이라고 했습니다.밴스 부통령은 CNN 인터뷰에서 "MOU는 한 페이지 반 분량"이라며 "매우 대략적인 문서(general document)"라고 설명했습니다.그는 "많은 현안들에 대해서는 향후 기술적 협상 단계에서 방법을 찾아야 할 것이지만 이번 MOU는 이란이 합의에 따른 의무를 이행함으로써 합의의 혜택을 누릴 수 있는 틀을 마련해 준다"고 소개했습니다.결국 이번 MOU는 비핵화와 관련해 이란이 이행할 조치에 상응해 제재 완화 등의 혜택을 제공하는 '행동 대 행동'의 원칙을 비롯한 큰 틀의 방향성을 담았으며, 이란의 비핵화 조치와 상응조치를 어떻게 연결할지 등 구체적인 사항은 앞으로 이뤄질 기술적 협상에 맡겨질 것임을 시사한 것으로 풀이됩니다.아울러 호르무즈 해협의 통행료 문제는 MOU 체결에도 불구하고 미해결 상태라는 점을 미국도 인정했습니다.미 고위 당국자는 호르무즈 해협 선박 통행이 크게 늘어 날 것이라면서 MOU에 호르무즈 해협이 60일간 통행료 없이 개방된다고 명시돼 있다고 밝혔습니다.밴스 부통령은 "호르무즈 해협이 장기적으로 통행료 부과 없이 개방되길 바란다. 향후 기술적 협상에서 풀어나갈 것"이라고 말했습니다.궁극적으로 호르무즈 해협 통행료가 영구 면제된다는 도널드 트럼프 미 대통령의 주장과 달리 이란은 향후 60일간의 협상 이후엔 해상 서비스 제공 명목으로 수수료를 걷겠다는 계획입니다.이란의 핵 포기 약속에 대해 밴스 부통령은 "우리가 핵무기를 개발하거나 획득하지 않겠다는 검증 가능한 장기적 약속을 원한다는 점을 그들은 알고 있다"며 "우리는 그것을 이 합의에 담았다"고 소개했습니다.미국은 MOU 서명의 대가로 동결자금 해제나 제재완화가 없을 것이라는 점을 분명히 하면서도 경제적 보상을 해줄 준비가 돼 있다며 이란에 '작은 제스처'를 요구했습니다.밴스 부통령은 "돈이 지급되지 않았고 이건 변하지 않을 것"이라며 이란이 농축 우라늄을 없애거나 검증체제 허용에 나서는 등의 조치에 나서면 제재완화를 할 수 있다고 말했습니다.그는 "이란에 매우 큰 기회가 있다는 것은 사실이다. 그러나 그들은 약속한 일을 실제로 할 경우에만 그 기회의 혜택을 누릴 수 있다"고 강조했습니다.미 고위 당국자도 미국과 이란이 신뢰구축의 초기 단계에 있다면서 "미국은 동결자금과 제재를 풀 준비가 돼 있다"고 말했습니다.그러면서 "그들이 약속 이행 의지가 있다는 것을 보여주는 몇몇 작은 제스처를 취하면 우리도 초반에 몇몇 작은 제스처를 할 것"이라고 부연했습니다.이란이 동결자금 일부를 풀어줘야 60일간의 핵협상에 나설 수 있다고 버티는 가운데 미국도 유화적 조치로 호응할 의사가 있음을 보여주며 입장차 확산을 차단한 셈입니다.이와 함께 이스라엘의 레바논 철수는 MOU 합의 사항이 아니라고 미 당국자는 전했습니다.미국과 이란의 합의를 못마땅해하는 이스라엘을 달래기 위한 것으로 보이는데 호르무즈 통행료와 동결자금 해제는 물론 이스라엘의 레바논 철수 문제 역시 상황에 따라 MOU 이행을 위협하는 요인으로 작용할 수 있습니다.미국은 MOU 체결 후 이란과 핵협상을 진행하는 동안 중동 지역의 병력을 유지하다가 최종 합의가 이뤄지면 병력 감축을 하겠다는 계획으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)