노브레인 30주년 두 번째 주자 초록불꽃소년단…'Little Baby' 리메이크 발매

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밴드 초록불꽃소년단이 대한민국 대표 펑크록 밴드 노브레인의 데뷔 30주년 프로젝트 두 번째 주자로 나선다.초록불꽃소년단이 참여한 노브레인 데뷔 30주년 기념 프로젝트 Part.2 'Little Baby'가 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.'Little Baby'는 노브레인의 대표곡 중 하나로, 오랜 시간 팬들의 사랑을 받아온 곡이다. 이번 리메이크는 원곡이 지닌 순수함과 따뜻한 정서를 유지하면서도 초록불꽃소년단 특유의 거칠고 뜨거운 에너지를 더해 새로운 매력으로 재탄생했다.초록불꽃소년단은 "존경하는 선배들의 음악인 만큼 부담도 컸지만 진심을 다해 작업했다"며 "노브레인의 원곡을 사랑해주신 분들과 이번에 처음 접하는 분들 모두에게 좋은 음악으로 다가갔으면 좋겠다"고 소감을 전했다.특히 음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 노브레인을 비롯해 한국 펑크록 신을 대표하는 크라잉넛과 레이지본이 카메오로 출연해 눈길을 끈다. 오랜 시간 한국 인디 음악계를 함께 이끌어온 밴드들의 특별한 만남이 담겨 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사할 전망이다.이번 프로젝트는 노브레인 데뷔 30주년을 기념해 다양한 후배 아티스트들이 노브레인의 명곡을 새롭게 해석하는 방식으로 진행되고 있다. 초록불꽃소년단은 프로젝트 두 번째 주자로 참여해 자신들만의 색깔을 담은 'Little Baby'를 완성했다.앞서 노브레인은 지난 13일 서울 홍대 클럽 벤더(BENDER)에서 단독 공연 '여전히 소란스럽게 Vol.1'을 개최하며 30주년 프로젝트의 시작을 알렸다. 해당 공연은 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 변함없는 인기를 입증했다.노브레인은 데뷔 30주년을 맞아 음원 프로젝트를 비롯해 클럽 투어, 팝업스토어, 연말 단독 콘서트 등 다양한 프로그램을 선보일 예정이다.사진=록스타뮤직앤라이브(SBS연예뉴스 강경윤 기자)