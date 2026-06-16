미국 B-52 폭격기, 이륙 직후 추락…"탑승자 8명 전원 사망 추정"

▲ 미 전략폭격기 B-52 스트라토포트리스

미국의 전략폭격기 B-52가 15일(현지시간) 캘리포니아주에서 추락해 탑승자 전원이 사망한 것으로 보인다고 미국 언론들이 보도했습니다.AP통신과 CNN 방송 등에 따르면 이날 오전 11시 20분쯤 캘리포니아 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락했습니다.이 사고로 폭격기에 탑승했던 대원 8명 전원이 사망한 것으로 추정된다고 군 관계자가 AP통신에 전했습니다.현장 중계에 따르면 사고 직후 검은 연기가 치솟았으며 비행기의 형체는 거의 남지 않은 것으로 확인됐습니다.에드워드 공군기지는 페이스북에서 "추락 후 비행기에는 사실상 아무것도 남지 않은 것으로 보인다"며 "초기 징후들은 이 추락에서 생존할 수 없었다는 것"이라고 밝혔습니다.사고 폭격기는 이륙 당시 정례 테스트 임무를 수행 중이었던 것으로 알려졌습니다.정확한 사고 원인은 아직 확인되지 않고 있습니다.군 당국은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사고 소식을 알리며 "구조대가 현장에 즉시 출동했으며 상황이 진행 중"이라고 밝혔습니다.B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 사용된 미 공군의 대표적인 장거리 폭격기입니다.재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에서도 투입됐습니다.사고가 난 에드워드 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 100마일(약 160㎞) 떨어진 사막에 자리 잡고 있습니다.(사진=게티이미지)