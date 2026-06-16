반도체 수요 증가에 5월 수출 물가지수 11개월째 상승

▲ 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

인공지능(AI) 투자 확대에 따른 메모리 반도체와 비철금속 등 수요가 증가하면서 수출 물가가 11개월 연속 올랐습니다.반면 수입 물가는 국제 유가 하락 등의 영향으로 두 달 연속 내렸습니다.한국은행이 16일 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 지난 5월 기준 수출물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 188.58로, 4월(188.02)보다 0.3% 올랐습니다.전월 대비 상승률은 4월(7.5%)보다 낮았으나, 전년 동월 대비 상승률은 4월 41.3%에서 46.9%로 높아졌습니다.품목별로는 농림수산품이 다랑어 등 어종 수요가 증가하면서 전월 대비 1.8% 올랐습니다.공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기와 1차 금속제품 등을 중심으로 0.3% 상승했습니다.특히 5월 컴퓨터·전자 및 광학기기의 수출물가지수는 208.98로, 2010년 7월(217.32) 이후 15년 10개월 만에 최고치였습니다.세부 품목 가운데 D램(7.6%), 플래시메모리(19.5%), 동정련품(5.0%), 알루미늄판(3.5%) 등의 전월 대비 상승 폭이 컸습니다.전년 동월 대비로는 D램이 259.7%, 플래시메모리가 223.0% 급등했습니다.은괴(149.4%), 제트유(114.2%), 경유(105.8%) 등도 큰 폭 상승했습니다.이문희 한은 물가통계팀장은 "AI 투자 수요가 꾸준히 이어지고 있고, 메모리 반도체를 중심으로 공급이 수요에 비해 충분하지 않은 상황이 지속되고 있다"며 "당분간은 이런 수급 불균형이 수출 물가 상승세에 영향을 줄 것으로 보인다"고 설명했습니다.이 팀장은 AI 인프라 구축에 필요한 비철금속 수요가 늘어나면서 1차 금속제품의 수출도 늘어나고 있다고 분석했습니다.원/달러 환율 상승도 수출 물가 상승에 영향을 줬습니다.환율은 올해 4월 평균 1,487.39원에서 5월 평균 1,490.11원으로 0.2% 상승했습니다.작년 동월 대비로는 6.9% 올랐습니다.5월 수입물가지수(원화 기준)는 168.05로, 4월(168.49)보다 0.3% 내리며 2개월 연속 하락세였습니다.국제 유가가 하락하면서 광산품, 석탄 및 석유제품 등 가격이 내려간 영향입니다.원재료는 원유 등 광산품을 중심으로 1.0% 하락했고, 중간재는 석탄 및 석유제품이 내렸지만 1차 금속제품 상승 영향으로 전월 대비 보합이었습니다.자본재와 소비재는 각각 전월 대비 0.3% 상승했습니다.세부 품목별로는 원유(-1.9%), 나프타(-7.5%), 경유(-19.2%), 부타디엔(-27.9%) 등이 전월 대비 하락했습니다.반면 동정련품(5.0%), 컴퓨터기억장치(5.6%), 2차전지(1.5%) 등은 상승했습니다.국제 유가는 두바이유 기준 5월 103.15달러로, 4월 평균 배럴당 105.70달러에서 2.4% 하락했습니다.다만, 작년 동월과 비교했을 때는 61.9% 뛴 수준입니다.5월 무역지수(달러 기준)는 수출물량지수와 수입물량지수가 각각 작년 동월 대비 14.7%, 5.2% 상승했습니다.수출금액지수와 수입금액지수도 각각 56.8%, 21.3% 올랐습니다.순상품교역조건지수는 수출 가격 상승 폭이 수입 가격보다 커지면서 작년 동월 대비 18.7% 올랐습니다.소득교역조건지수도 순상품교역조건지수와 수출물량지수가 함께 오르면서 36.1% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)