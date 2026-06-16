리센느 등 중소기획사 케이팝 그룹 해외 진출에 정부 지원

▲ "거제 야호" 유행어 만든 '리센느'

최근 '거제 야호!'라는 밈을 탄생시키며 온라인에서 폭발적인 인기를 얻고 있는 5인조 그룹 리센느 등 중소기획사에 소속된 케이팝 그룹 10곳이 해외 진출을 위한 정부 지원을 받게 됩니다.문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 '중소기획사 글로벌 도약 지원' 사업의 첫 지원 대상으로 리센느, 싸이커스, 튜넥스, 키라스, 캔트비블루, 82메이저, 빅오션, 유스피어, 엑신, 에잇턴 등 10개 그룹을 선정했다고 밝혔습니다.이번 사업은 K팝 시장의 지속 가능한 성장을 위해 올해 처음 도입됐으며, 매년 역량 있는 중소기획사 10곳을 선정해 연간 최대 3억 원씩, 최대 3년 간 지원한다는 계획입니다.케이팝 시장은 2024년 대비 2025년 매출액이 15.8%, 수출액은 32.4% 증가하는 등 성장세를 보이고 있지만, 대형 기획사 쏠림 현상이 심화하며 생태계의 허리가 약화되고 있다는 지적을 받아왔습니다.2023년 기준 대기업의 연간 음악제작비는 평균 431억 1천만 원에 달하는 반면 중소기업의 제작비는 평균 14억 9천만 원에 그쳤고, 해외 공연 횟수 역시 대기업은 연 83.4건이었지만, 중소기업은 4건에 불과해 20배가 넘는 격차를 보였습니다.이번 사업은 음반 제작, 공연 등 개별 분야에 한정된 칸막이식 지원을 탈피해 기획사의 필요와 전략에 따라 가장 효과적인 곳에 자원을 집중할 수 있도록 설계해 각 기획사는 수출용 음반과 뮤직비디오 제작, 해외 현지 마케팅 및 홍보, 해외 공연 개최 등 해외 진출에 필요한 분야 내에서 지원금을 자율적으로 사용할 수 있습니다.최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "K팝의 지속 가능한 성장을 위해서는 산업의 허리인 중소기획사가 성장할 수 있어야 한다"며 "신규 사업을 통해 또 다른 '중소의 기적'이 탄생해 K팝의 미래를 끌어 나갈 수 있기를 바란다"고 말했습니다.(사진=유튜브 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다' 캡처)