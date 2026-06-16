법원, '회생 신청' JTBC 등 중앙그룹 5개사 자산·채권 동결

▲ JTBC

법원이 기업회생을 신청한 종합편성채널 JTBC 등 중앙그룹 5개사의 자산과 채권을 동결 조치했습니다.서울회생법원 회생2부(정준영 법원장)는 어제(15일) 중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스와 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 5개사에 대한 보전 처분과 포괄적 금지 명령을 내렸습니다.보전 처분은 사측이 회생절차 개시 결정 전, 자산을 처분해서 특정 채권자에게 편파적으로 변제하지 못하게 하는 처분입니다.반대로 포괄적 금지 명령은 채권자들이 기업회생 개시 전 강제집행·가압류·경매 등으로 회사의 주요 자산을 확보하지 못하도록 채권을 동결하는 조치입니다.앞서 지난 12일 JTBC는 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무 불이행(디폴트)을 선언했습니다.디폴트 선언 이틀 뒤인 14일에는 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했고 이어 15일엔 JTBC도 회생 신청을 냈습니다.각 사의 신청 사건은 회생2부에 배당돼 하나의 재판부가 일괄 심리합니다.회생절차 개시 신청이 접수된 만큼, 관련 법령에 따라 재판부는 조만간 대표자 심문기일을 지정할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)