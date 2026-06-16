'우승 후보' 스페인, 카보베르데와 무승부 '최대 이변'

<앵커>



북중미 월드컵 '우승 후보'인 FIFA 랭킹 2위 스페인이 조별리그 첫 경기에서 자존심을 제대로 구겼습니다. 본선에 처음 나선 아프리카 카보베르데 골키퍼의 선방쇼에 막혀 득점 없이 무승부를 기록했습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



선발 명단 전원이 유럽 빅리거인 스페인과 선수단 26명 중 빅리거가 한 명뿐인 카보베르데는 전력과 선수단 구성에서 '골리앗'과 '다윗'의 싸움으로 여겨졌지만 예상과 달리 이번 대회 조별리그 최대 이변의 경기로 기록됐습니다.



스페인은 오야르사발과 페드리, 로드리 등을 앞세워 점유율 74%를 가져가며 일방적으로 몰아쳤지만, 월드컵 데뷔전에 나선 카보베르데의 밀집 수비와 40살의 보지냐 골키퍼를 뚫어내지 못했습니다.



전반 막판 보지냐 골키퍼의 신들린 연속 선방쇼에 골문을 열지 못했고, 후반에 햄스트링 부상을 털고 돌아온 에이스 야말을 투입하고도 결실을 맺지 못했습니다.



27개의 슈팅을 쏟아낸 스페인은 육탄 방어에 나선 카보베르데의 수비진과 7개의 유효슈팅을 모두 막아낸 보지냐 골키퍼에 막혀 단 한 골도 뽑지 못하고 0대 0으로 비겼습니다.



우승 후보의 자존심을 구긴 스페인은 고개를 숙였고, 인구 52만 명의 섬나라 카보베르데의 팬들은 마치 우승이라도 한 듯 기쁨을 만끽했습니다.



카보베르데에 역사적인 첫 승점 1점을 안긴 보지냐 골키퍼는 감격의 눈물을 흘렸습니다.



G조에서는 피파 랭킹 29위 이집트가 9위 벨기에와 1대 1로 비겼습니다.



이집트는 전반 19분 살라의 패스를 아슈르가 강력한 중거리포로 마무리해 선제골을 터뜨렸지만 후반 21분 벨기에 루카쿠의 쇄도를 막던 수비수가 자책골을 기록해 아쉽게 승리를 놓쳤습니다.



(영상편집 : 박기덕)