미 전략폭격기 B-52, 캘리포니아 공군기지서 이륙 직후 추락

▲ 미 공군 전략폭격기 B-52

미 공군 전략폭격기 B-52가 15일(현지시간) 캘리포니아주(州)에서 추락했습니다.AFP통신은 이날 오전 11시쯤 캘리포니아 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락했다고 보도했습니다.현장 중계에 따르면 사고 직후 검은 연기가 치솟았으며 비행기의 형체는 거의 남지 않은 것으로 확인됐습니다.공군은 인명피해 현황에 대해 언급하지 않았습니다.군 당국은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사고 소식을 알리며 "구조대가 현장에 즉시 출동했으며 상황이 진행 중"이라고 밝혔습니다.B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 사용된 장거리 폭격기입니다.재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에서도 투입돼 왔습니다.사고가 일어난 에드워드 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 100마일(약 160㎞) 떨어진 사막에 자리 잡고 있습니다.(사진=게티이미지)