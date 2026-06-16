미 전략폭격기 B-52, 캘리포니아 공군기지서 이륙 직후 추락

▲ 미 공군 전략폭격기 B-52
미 공군 전략폭격기 B-52가 15일(현지시간) 캘리포니아주(州)에서 추락했습니다.
AFP통신은 이날 오전 11시쯤 캘리포니아 에드워드 공군기지 비행장에서 B-52 스트라토포트리스가 이륙 직후 추락했다고 보도했습니다.
현장 중계에 따르면 사고 직후 검은 연기가 치솟았으며 비행기의 형체는 거의 남지 않은 것으로 확인됐습니다.
공군은 인명피해 현황에 대해 언급하지 않았습니다.
군 당국은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 사고 소식을 알리며 "구조대가 현장에 즉시 출동했으며 상황이 진행 중"이라고 밝혔습니다.
B-52 스트라토포트리스는 1950년대부터 사용된 장거리 폭격기입니다.
재래식 무기부터 핵미사일까지 탑재할 수 있으며 베트남 전쟁과 걸프전, 이라크 전쟁, 아프가니스탄 전쟁은 물론 최근 중동 군사작전 등에서도 투입돼 왔습니다.
사고가 일어난 에드워드 공군기지는 로스앤젤레스(LA)에서 북쪽으로 100마일(약 160㎞) 떨어진 사막에 자리 잡고 있습니다.
(사진=게티이미지)
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