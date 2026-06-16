'호르무즈 고립' 24척…'기대와 긴장' 속 탈출 준비

<앵커>



호르무즈 해협 안쪽에 갇힌 우리 선박과 선원들은 종전합의 소식에도 긴장을 놓지 않고 있습니다. 확실한 지침이 나올 때까지는 신중한 모습입니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



미국과 이란이 전쟁을 끝내는 데 합의했다는 소식에도 호르무즈 해협에 고립된 우리 선원들은 반신반의한 모습입니다.



[전정근/HMM 해원연합노조 위원장 : 기대는 하는데 막 들뜨진 않아요. 한번 그래 또 뭐 믿어보지만 혹시나 또 통과가 안 될 수 있으니까, 마음의 준비는 같이 하자.]



지난 4월에도 휴전 합의와 함께 호르무즈가 개방됐지만, 이란의 재봉쇄에 미국의 역봉쇄까지 나온 적이 있다 보니 최종합의 전까지는 신중한 분위기입니다.



전쟁 발발 때 26척이던 호르무즈 해협 안쪽 우리 선박은 HMM 유조선과 SK해운 LNG 운반선, 2척이 빠져나가면서 지금은 선박 24척과 한국인 선원 137명이 남았습니다.



나무호 피격 이후, 우리 선박 대부분은 카타르 근처 등 해협 안쪽으로 이동해 대기 중입니다.



19일 합의 전까지는 안전한 지역에서 대기하며 통항 준비를 마치고, 정부 지침을 기다리고 있는 상태입니다.



[A 선사 : 본선에 다시 한번 관련된 사항들을 체크하고 있는 중입니다. 지시가 나오면 움직일 수 있도록….]



일부 선사들은 이미 한계까지 몰린 상황에서 또 기회를 놓칠 순 없다며, 정부의 적극적인 대처를 요구하고 있습니다.



[B 선사 : 이제 더 못 기다리죠. 지금 연료도 없고 선원들 동요도 심하고…. 이스라엘이 계속 또 국지전을 벌이고 있으니, 어떤 또 변수가 생길 줄 모르잖습니까?]



정부는 우리 선박들이 최대한 빨리 빠져나올 수 있도록 준비하고 있다면서도, 기뢰 제거나 탈출 항로 등 안전 확보가 우선이라는 점을 분명히 했습니다.



(영상편집 : 김병직)