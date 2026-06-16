스페이스X 공모주 추가 배정…머스크 "2030년까지 매출 1조 달러"

▲ 스페이스X

미국 우주·항공기업 스페이스X의 기업공개(IPO) 공동주관사들이 추가 물량 배정 옵션(그린슈)을 행사하면서 이번 상장을 통한 신규 자금 조달액이 총 857억 달러(약 130조 원)로 늘었다고 로이터 통신이 15일(현지시간) 보도했습니다.앞서 스페이스X는 지난 11일 공모가격을 주당 135달러로 최종 확정하고, 보통주(A주) 5억5천556만 주를 매각해 750억 달러(약 113조 원)를 조달한다고 밝힌 바 있습니다.이후 상장 주관사들이 추가 배정 옵션을 행사하면서 최종 발행주식 수가 6억3천889만 주로 늘었고, 최종 신규 자금 조달액은 857억 달러로 증가했습니다.이는 종전 최고 기록이었던 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코의 조달액인 290억 달러의 3배 수준입니다.그린슈 옵션이라고도 불리는 추가 배정 옵션은 미국에서 대규모 기업 상장 시 일반적으로 활용되는 제도로, 거래 시작 후 주가의 급격한 변동을 억제하는 안전판 역할을 합니다.일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 낙관적인 전망을 내놓으며 시장의 기대감을 더했습니다.그는 전날 밤 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "스페이스X는 2030년에 매출 1조 달러에 도달할 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.스페이스X의 지난해 매출은 186억7천만 달러로, 머스크가 제시한 4년 뒤 매출과 큰 격차를 보입니다.지수 편입도 스페이스X의 호재로 꼽힙니다.스페이스X는 이달 26일 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀에, 29일에는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수에 편입될 전망입니다.FTSE 러셀 지수 편입만으로도 패시브 투자자로부터 26억8천만 달러를 투자받게 된다고 투자은행 제프리스는 추정했습니다.이 가운데 주가는 상승세를 이어가고 있습니다.스페이스X 주가는 나스닥 상장 첫날인 지난 12일 공모가 대비 19.3% 급등 마감한 바 있습니다.상장 후 두 번째 거래일인 이날에는 장중 8.7% 오른 주당 175달러에 거래되기도 했습니다.거래량은 미 동부시간 오전 9시 40분에 72억 달러를 넘기면서 엔비디아와 마이크로소프트, 테슬라 거래를 모두 합친 것보다 많은 양이 손바꿈을 한 것으로 나타났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)