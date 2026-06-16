치료중인 환자 보험 가입시켜 수십억 보험금 꿀꺽…80여 명 송치

▲ 보험금 청구서

진료 중인 환자를 보험에 가입시켜 보험금을 청구하거나 서로 상해를 입힌 뒤 수술을 받게 하는 수법으로 거액의 보험금을 타낸 보험설계사와 환자 80여 명이 무더기로 검찰에 넘겨졌습니다.어제(15일) 경찰 등에 따르면 충북경찰청은 최근 보험사기 방지법 위반 혐의로 청주 모 보험대리점 설계사와 고객 등 80여 명, 모 치과 원장 A 씨와 상담실장을 불구속 송치했습니다.이들은 고객들을 각종 보험에 가입시킨 뒤 보험사를 속여 보험금 20억여 원을 가로챈 혐의를 받습니다.이들은 주로 치료를 받고 있는 환자들에게 보험금으로 치료받게 해주겠다며 보험에 가입시킨 뒤 마치 처음 진료받는 것처럼 허위로 서류를 제출하는 수법으로 보험금을 타낸 것으로 조사됐습니다.아예 진료를 받지 않고도 허위진단서를 제출하기도 했습니다.경찰은 이 과정에서 A 씨와 상담실장이 보험금 청구에 필요한 진료기록 등의 서류를 허위로 발급해주는 등 이들과 범행을 공모했다고 보고 구속영장을 신청했으나, 검찰 단계에서 반려됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 자신도 속았다며 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.경찰은 이들의 여죄와 추가 공범 등을 수사하고 있습니다.이외에도 서로의 신체를 병으로 내리쳐 상해를 입힌 뒤 외과 의원에서 진단서를 발급받아 보험금을 타낸 환자들도 있습니다.경찰 관계자는 "수사가 진행 중인 사안이어서 추후 피해액 등이 늘어날 수 있다"며 "구체적인 내용은 확인해줄 수 없다"고 말했습니다.