1. "통행료 없어" vs "징수권 인정"…벌써부터 입장 차



트럼프 대통령이 미국과 이란은 이미 종전 합의안에 서명을 마쳤다면서 이번 주 금요일 서명식에 직접 참석할 가능성을 내비쳤습니다. 핵심 쟁점 가운데 하나인 호르무즈 통행료 징수권을 놓곤 양쪽이 정반대의 주장을 하고 있습니다.



2. 서울·경기 등 6곳 선거소청…오세훈 측 "지켜보겠다"



국민의힘이 투표용지 부족 사태가 발생한 서울과 경기 등 6개 지역에 대해서 선거무효 소청을 내기로 했습니다. 오세훈 서울시장 측은 일단, "지켜보겠다"는 입장입니다.



3. 이 대통령, 레오 14세 교황 접견…내년 방한 초청



이재명 대통령이 바티칸에서 교황 레오 14세를 접견했습니다. 이 대통령은 내년에 서울에서 열리는 가톨릭 주관 세계 청년 대회에 교황을 공식 초청했습니다.



4. 축구 대표팀, 오늘부터 멕시코전 '맞춤 훈련'



우리 축구대표팀이 오늘(16일)부터 금요일 멕시코전을 대비한 본격적인 맞춤 훈련에 돌입합니다. 홍명보 감독은 '조커' 오현규를 선발로 내세우고, 손흥민을 스트라이커 대신 측면에 배치하는 필승 전략을 구상하고 있습니다.