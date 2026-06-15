옆집 도어록 비밀번호 외워 속옷 훔친 의대생 구속

▲ 서울동작경찰서

옆집 도어록(전자잠금장치) 비밀번호를 외워뒀다가 침입해 여성 속옷 등을 훔친 의대생이 구속됐습니다.서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 오늘(15일) 주거침입과 절도 혐의를 받는 20대 남성 A 씨에 대한 구속 전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "증거 인멸과 도주 염려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.A 씨는 13일 오전 9시 25분쯤 옆집 여성의 집에 침입해 세탁물을 뒤지다 이를 목격한 여성의 신고로 경찰에 체포됐습니다.A 씨는 여성이 입력하는 도어록 비밀번호를 외운 뒤 침입한 것으로 조사됐습니다.경찰은 A 씨가 버린 쓰레기봉투에서 피해자와 다른 여성들의 것으로 추정되는 속옷·양말 등 20여 점을 추가로 발견하고 출처를 조사 중입니다.A 씨는 경찰 조사에서 훔친 것 이외의 의류는 전 애인에게 받은 것이라고 주장하고 있습니다.A 씨는 서울지역 의과대학에 재학 중인 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨를 대상으로 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)