국과수 "인천 훼손 시신은 키 161∼165㎝ 성인으로 추정"

▲ 훼손 시신 발견된 인천 남부권 생활자원회수센터

인천의 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 시신 일부가 성인으로 추정된다는 국립과학수사연구원의 감정 결과가 나왔습니다.오늘(15일) 인천 연수경찰서에 따르면 국과수는 지난 10일 발견된 시신 일부를 대상으로 감정을 진행한 뒤 "키 161∼165㎝ 성인으로 추정된다"는 결과를 경찰에 통보했습니다.경찰은 이 같은 감정 결과를 토대로 피해자가 어린 학생이 아닌 성인일 가능성이 높은 것으로 보고 수사를 진행할 계획입니다.경찰은 또 이번 사건과 관련해 확인되지 않은 각종 추측이 온라인상에서 확산하자 "사실이 확인되지 않은 내용"이라는 입장을 밝혔습니다.경찰은 "관련 내용의 무분별한 확산은 수사에 차질을 줄 수 있다"며 "적시된 관계자에 대한 명예훼손 등 혐의로 처벌될 수 있으니 유포를 자제해달라"고 당부했습니다.이번 사건은 지난 10일 오후 2시 28분 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 왼쪽 다리 일부가 붕대에 감긴 상태로 발견되면서 수사가 시작됐습니다.경찰이 발견 당시 측정한 신체 치수는 발 크기 210㎜, 무릎 바로 밑 부분부터 발뒤꿈치까지 길이 41㎝다.경찰은 64명으로 구성된 수사본부를 운영하고 있으며, 발견 당일 센터로 34회 재활용품을 반입한 운반 차량들을 특정해 동선을 일일이 확인하고 있습니다.또 실종자 유전자정보 대조와 주변 CCTV 분석 등을 진행하면서 피해자의 신원을 확인하는 데 주력하고 있습니다.(사진=연합뉴스)