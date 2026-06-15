[날씨/XR] 낮 34도까지 올라…또 '최고 기온' 경신 예고

주말부터 30도를 웃도는 불볕더위가 이어지고 있습니다.



오늘(15일) 서울의 낮 기온이 32.6도까지 올라서 올 들어 가장 더웠는데요.



그런데 내일은 34도까지 오를 것으로 예보가 돼서 또 한 번 올 최고 기온을 경신할 것으로 보입니다.



이처럼 오늘 서쪽 지역 중심으로 불볕더위가 나타났는데요, 그 원인은 강한 햇볕에 더운 남동풍이 불었기 때문입니다.



내일도 이러한 현상이 이어지면서 태백산맥 기준 동쪽 지역은 25도 안팎으로 비교적 선선하겠지만, 서울 등 서쪽 지역은 33도 안팎까지 오르겠습니다.



그래도 아직은 습도가 낮아서 체감온도는 실제 기온보다는 낮겠습니다.



내일도 대기가 불안정해서 강원 북부와 호남 지역에 소나기 예보가 나와 있습니다.



한편 오늘 수도권과 충남 지역에는 오존주의보가 발효됐는데요.



내일도 오후에 서쪽 지역 중심으로 오존 농도가 높겠고, 특히 경기 북부 지역은 매우 나쁨 수준이 예상돼 호흡기 약하신 분들은 외출은 자제하셔야겠습니다.



이어서 위성 영상 보시면 오늘 구름 사이로 맑은 하늘 드러나 있습니다.



내일도 구름 사이로 맑은 하늘 예상되고요, 자외선도 무척 강하겠습니다.



아침 기온 살펴보겠습니다.



서울이 아침에 21도로 오늘보다 조금 높겠습니다.



낮 기온은 서쪽 중심으로 30도 이상 오르겠습니다.



모레도 내륙 중심으로 소나기 예보가 있고요, 당분간 30도를 웃도는 더위가 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)