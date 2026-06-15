"'참정권 침해' 문제 제기는 인정…시위대 행패 엄중 수사"

<앵커>



유럽 순방 중인 이재명 대통령이 참정권 침해에 대한 국민의 문제 제기는 인정한다면서도, 부정선거론에 대해선 반사회적 행태라고 비판했습니다. 또 경찰에는 시위대의 불법행위를 엄중 수사하라고 지시했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(15일) SNS에 참정권 시위와 관련해 "시위대는 타인의 권리침해가 없도록 자제해야 한다"면서 "민간인 출입제한 행패 등 업무방해에 대해 엄중수사를 경찰에 지시했다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 우리시간으로 어젯밤, 로마 현지에서 진행한 화상 수석보좌관회의에서도 법과 제도를 지켜야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야겠습니다.]



이 대통령은 참정권 침해 문제가 선거관리위원회의 관리 부실로 촉발됐다고 규정하면서 국민의 문제 제기에 공감한다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 참정권 침해에 대한 우리 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용합니다.]



다만, 이를 악용해 터무니없는 음모론을 선동하는 세력들이 또 고개를 들고 있다면서 '부정선거 음모론'에 대해선 강하게 비판했습니다.



[이재명 대통령 : 선거 결과 조작 등을 운운하면서 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 이 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태입니다.]



이 대통령은 오늘, 바티칸 교황청에서 교황 레오 14세를 접견했습니다.



약 30분 동안의 단독 면담에서 이 대통령은 한반도 평화에 대한 우리 정부의 구상을 전하고, 교황청의 지지를 확인한 걸로 전해졌습니다.



또 내년에 서울에서 열릴 가톨릭 주관 세계청년대회에 교황을 공식 초청했습니다.



이탈리아와 교황청 방문 일정을 마치고 이재명 대통령은 내일 G7 정상회의가 열리는 프랑스 에비앙으로 향합니다.



G7에서 트럼프 미국 대통령과 양자 회담이 성사될지 관심이 쏠립니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 남일, 디자인 : 서현중)