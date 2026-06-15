강훈식 "청년 목소리, 정책 출발점으로…직접 소통 계획 마련"

▲ 강훈식 대통령 비서실장이 15일 서울 마포구 연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀에서 열린 '6ㆍ15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연'에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다

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▲ 강훈식 비서실장이 지난 14일 청와대에서 대통령비서실 청년미래자문단 최종회의를 마친 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

강훈식 대통령비서실장이 "세대 간 간극을 메우는 가장 방법은 소통"이라며, "청년의 목소리를 정책의 출발점으로 삼아야 한다"고 밝혔습니다.강훈식 비서실장은 오늘(15일), 청와대에서 주재한 수석·보좌관 회의에서 "청년들이 마주한 현실은 기성세대가 살아온 시대와 크게 다르다며 출발선과 기회가 달라진 만큼 기존의 방식으로는 청년들의 삶을 온전히 이해하기 어렵다"며 이와 같이 말했습니다.이어 "대화를 원하는 청년이 있는 자리라면 어디든 직접 찾아가겠다"며, 경청통합수석실을 비롯한 관련 부서에 청년들과 직접 소통할 수 있는 계획을 마련할 것을 지시했습니다.앞서 강훈식 실장을 단장으로 한 대통령비서실 청년미래자문단은 어제(14일), 6개월 간의 활동을 마무리하고 6가지 개선 과제를 발굴해 발표했습니다.강 실장은 오늘 회의에서 정부 출범 2년 차를 맞아 국정과제의 추진 현황도 점검했습니다.강 실장은 지난 1년을 '회복과 도약, 대체 불가 대한민국을 만들어 가는 시간'으로 자평하며, ▲역대 최초 코스피 8,000 돌파, ▲역대 최대 수출 7,000억 달러와 ▲K-방산 수출 154억 달러 달성을 이재명 정부의 주요 성과로 언급했습니다.강 실장은 "지금의 성과에 안주하지 말고, 정부 출범 2년 차를 맞아 국민들이 체감할 수 있는 변화를 속도감있게 만들어야 한다"고 강조했습니다.특히, 국회를 통과하지 못한 법안과 지연되고 있는 국정과제에 대한 점검을 지시하며, 청와대 수석실과 비서관실에 부처 간 이견이나 소통 부족 등이 없는지 살필 것을 주문했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)