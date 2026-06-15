[자막뉴스] '주니어 선수 검열' 체육단체 뿔났다…"체육인은 당사자 아냐" 경찰 개입 요청

유승민 대한체육회 회장이 '잠실 개표소 시위'로 인해 올림픽공원 핸드볼경기장 내 출입 통제가 장기화하자 공권력 행사를 요청했습니다.



유 회장은 오늘(15일) 9개 종목단체와 '업무 정상화 호소' 기자회견을 열고 "업무 공백으로 인한 피해액이 60억 원까지 불어나고 아시안게임을 앞둔 선수들에 대한 지원에도 큰 차질을 빚는다"고 말했습니다.



그러면서 "관련 사실관계를 철저히 확인하여 민·형사상 책임을 포함한 모든 법적 대응 방안을 검토할 것"이라며 정부와 경찰을 향해서도 "체육단체의 피해를 엄중히 인식하고 조속한 사태 해결 방안을 마련해 달라"고 요청했습니다.



[유승민/대한체육회장 : 그러나 어떠한 권리도 다른 국민의 권리와 공공의 기능을 침해하는 방식으로 행사되어서는 안 된다고 생각합니다. 체육인들은 이번 갈등의 당사자가 아닙니다.]



대한체육회에 따르면 핸드볼경기장 내 체육 행정 공간 출입 제한이 10일째 장기화하면서 국가대표 지원 및 국제대회 준비 등 핵심 행정 업무가 사실상 마비된 상탭니다.



당장 아시아펜싱선수권대회 참가를 앞둔 펜싱 국가대표 선수단과 인천 세계핀수영선수권대회 개최를 준비 중인 대한수중핀수영협회는 필수 훈련 장비와 자료 반출조차 제때 하지 못해 발을 구르고 있습니다.



앞서 잠실 개표소 시위 참가자 중 일부가 공 등 훈련 장비를 챙기기 위해 경기장을 방문한 주니어 핸드볼 여자 대표 선수들의 입장을 제지하고, 장비를 챙겨 나온 선수들을 자체 검열하면서 비난이 쏟아졌습니다.



[시위 참가자 (지난 8일, 서울 잠실체육관) : (확인 좀 해봐도 될까요?) 열어봐요.]



이 밖에도 급여 지연 등 행정 처리에도 차질이 큰 걸로 전해집니다.



대한체육회 등에 따르면 현재 국가대표와 지도자, 체육단체 직원 등의 급여 지급은 물론 세금과 공과금 납부까지 지연되고 있으며, 사무실 사용이 불가하고 행정 업무에도 차질을 빚고 있습니다.



(취재: 동은영, 구성: 김지욱, 영상취재: 양지훈, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)