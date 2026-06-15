[자막뉴스] "유명인은 모자 안 벗어도 되나" 장원영 '공항 태도 논란'에…공식 민원까지 제기됐다

아이돌 그룹 '아이브'의 멤버 장원영의 김포공항 출국 과정에서 불거진 '태도 논란'과 관련해, 공항의 본인 확인 기준을 명확히 하라는 공식 민원이 제기된 것으로 확인됐습니다.



한 민원인은 오늘(15일), 한국공항공사 김포공항 운영단에 '국제선 출국장의 신원확인 절차 기준과 공식 안내를 구체화하라'는 내용의 민원을 접수했습니다.



지난달 30일 장원영이 중국 상하이로 출국하는 과정에서 직원의 신원 확인 요청에, 장원영은 모자를 그대로 쓴 채 한 손으로 마스크만 살짝 내렸다가 이내 다시 올려 논란이 인 것을 겨냥한 겁니다.



해당 민원을 제기한 민원인은 인천국제공항의 경우 신원 확인 시 마스크와 모자, 선글라스를 모두 벗도록 별도 안내를 하는 반면, 김포공항 등 한국공항공사 관할 공항 전반에도 이 기준이 동일하게 적용되는지 따져 물은 것으로 알려졌습니다.



특히 "정치인이나 유명인 등 사회적 지위와 관계없이 모든 승객에게 동등한 기준이 적용되고 있는지 밝히라"고 요구한 것으로 전해졌습니다.



그러면서, 명확한 세부 규정이 없어 직원들의 업무가 가중되고 있다는 지적도 덧붙였습니다.



현행 항공보안법 시행령에 따르면 공항운영자가 탑승권과 신분증을 대조해 본인 여부를 확인해야 합니다.



또 추가 질문 등을 통해 본인 여부를 추가적으로 확인할 수 있게 돼 있는데, 마스크나 모자를 어디까지 벗어야 하는지 등 구체적인 세부 규정은 시행령에 명시돼 있지 않습니다.



다만, 일각에서는 "이후 공개된 다른 각도의 영상에선 장원영이 두 손으로 여권을 건네고 얼굴 확인에도 성실히 응했다"며 '태도 논란은 오해'라는 주장도 제기됐습니다.



한국공항공사는 해당 민원을 검토해 오는 23일까지 처리하겠다고 밝혔습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 홍진영/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)