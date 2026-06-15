뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 정당 지지도 첫 역전..이용우 "충격…뼈아프다" 김근식 "우리가 뭐했다고?"

조성현 기자
작성 2026.06.15 16:26 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 민주 ↓ < 국힘 ↑~● 당 지지도 '역전'

이용우 / 더불어민주당 의원
"민주 내 갈등 양상에 지지층 이반…뼈아픈 결과"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"국힘 지지율 상승, 이탈한 지지층 다시 돌아온 듯"
"국힘 지지율, 장동혁 체제 오래 못 간다는 기대감 깔린 것"

손석민 / SBS 논설위원
"국힘 지지율 상승, 민주 지지층 이탈 반사효과"

● 몸 낮춘 정청래

이용우 / 더불어민주당 의원
"선거 민심 바라보는 청·당 온도차 분명히 있는 듯"
"민주, 후보 윤곽 전 단계…어젠다보다 권력 투쟁 양상 흐름"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
조성현 기자 사진
조성현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지