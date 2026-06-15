[여담야담] 정당 지지도 첫 역전..이용우 "충격…뼈아프다" 김근식 "우리가 뭐했다고?"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 민주 ↓ < 국힘 ↑~● 당 지지도 '역전'
이용우 / 더불어민주당 의원
"민주 내 갈등 양상에 지지층 이반…뼈아픈 결과"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"국힘 지지율 상승, 이탈한 지지층 다시 돌아온 듯"
"국힘 지지율, 장동혁 체제 오래 못 간다는 기대감 깔린 것"
손석민 / SBS 논설위원
"국힘 지지율 상승, 민주 지지층 이탈 반사효과"
● 몸 낮춘 정청래
이용우 / 더불어민주당 의원
"선거 민심 바라보는 청·당 온도차 분명히 있는 듯"
"민주, 후보 윤곽 전 단계…어젠다보다 권력 투쟁 양상 흐름"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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