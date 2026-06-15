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경기도, '체납관리단' 전체 시군 확대 운영…576명 채용

최호원 기자
작성 2026.06.15 16:16 조회수
경기도, '체납관리단' 전체 시군 확대 운영…576명 채용
▲ 경기도 체납관리단

경기도는 체납세금 납부를 독려하고 실태조사를 수행하는 지방세입 체납관리단을 지난해 13개 시군에서 올해 31개 시군 전체로 확대 운영하고 6월부터 시군별 채용 절차를 시작한다고 15일 밝혔습니다.

경기도는 주로 고액 체납자에 대한 활동을 벌여왔던 체납관리단의 확대 운영을 통해 지방세 100만 원 미만 소액 체납자의 체납 이유 등을 조사하고 납부를 독려하거나 납부가 어려운 경우로 확인되면 체납 유에 또는 복지 부서 연결을 통한 복지 서비스 제공 등을 진행할 예정입니다.

이번에 확대 운영되는 곳은 수원, 성남, 고양 등 18개 시군입니다.

경기도는 이달부터 본격적인 채용 절차를 시작해 모두 576명의 체납관리단을 채용할 계획입니다.

노승호 조세정의과장은 "채용 절차가 끝나면 8월부터 활동에 들어갈 예정"이라며 "단순한 세금 징수를 넘어 복지 연계를 병행하는 포용적 체납 관리가 핵심으로 현장 방문을 통해 납부 능력이 없는 생계형 체납자에게는 분납 등 해결책을 제시할 것"이라고 말했습니다.

(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
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