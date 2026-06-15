'왕사남' 투배사 쇼박스, 글로벌 숏폼 플랫폼 '릴숏'과 공동 제작 계약 체결

영화 '왕과 사는 남자', '군체' 등을 투자배급한 쇼박스가 글로벌 숏폼 드라마 플랫폼 '릴숏(ReelShort)'과 콘텐츠 공동 제작 계약을 체결하고 글로벌 시장 진출을 본격화한다.



릴숏은 전 세계 100여 개국에서 서비스 중이며, 월간 활성 이용자(MAU)가 7천만 명 이상인 플랫폼이다. 이번 협약을 통해 양사는 릴숏의 인기 IP를 원작으로 한 숏폼 드라마를 공동 제작하며, 향후 쇼박스의 오리지널 숏폼 콘텐츠 제작까지 협업 범위를 넓힐 계획이다. 제작된 콘텐츠는 릴숏을 통해 전 세계에 6개월간 독점 공개된다.



쇼박스 측은 그간 쌓아온 콘텐츠 제작 역량과 릴숏의 플랫폼 경쟁력을 결합해 글로벌 시장에서 사업 영역을 확장하겠다고 밝혔다. 릴숏 측 역시 양사의 협력을 통해 빠르게 성장하는 글로벌 숏폼 엔터테인먼트 시장에서 프리미엄 콘텐츠를 선보이겠다고 전했다.



쇼박스는 이번 계약을 계기로 글로벌 숏폼 콘텐츠 사업에 속도를 낼 전망이다. 지난해 12월, 숏폼 드라마 '브라이덜샤워: 사라진 신부'와 '망돌이 된 최애가 귀신 붙어 찾아왔다!' 제작에 착수하며 시장 진출에 첫발을 뗐다.



쇼박스는 "K-콘텐츠의 최전선에서 축적해 온 쇼박스의 역량과 릴숏의 글로벌 플랫폼 경쟁력을 결합해 다양한 장르와 포맷으로 사업 영역을 확장하고, 글로벌 시장에서 새로운 성공 사례를 만들어 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)