이스라엘 극우 장관 "종전 합의, 우리 구속 못해"

▲ 이타마르 벤-그비르 이스라엘 국가안보장관

미국과 이란 간의 종전 협상 타결로 이란 전쟁이 개전 106일 만에 사실상 종료됐지만, 종전 합의에 만족하지 못하는 이스라엘에선 이에 대한 불만을 넘어 거부 움직임마저 나오고 있습니다.베냐민 네타냐후 총리가 주도하는 이스라엘 집권 연정 내 대표적인 극우성향 인사인 이타마르 벤-그비르 국가안보장관은 현지시간 15일 미국과 이란 간 종전 합의를 맹비난하며 이스라엘은 이번 합의에 구속되지 않는다고 주장했습니다.벤-그비르 장관은 텔레그램 채널에 "트럼프(미국 대통령)의 합의안은 우리를 구속하지 않는다"며 "우리는 이 합의의 당사자가 아니며, 이번 합의는 우리의 안보를 보장하지 못한다"고 썼습니다.이번 미·이란 합의안 타결에 대한 이스라엘 연정 내 고위 관리의 첫 공식 반응입니다.벤-그비르 장관은 이어 "우리는 헤즈볼라 해체 외에는 그 어떤 결과와도 타협해서는 안 된다"고 주장하며 "우리 장병들이 장악하고 테러 기반 시설을 소탕한 영토에서 단 한 치도 물러서서는 안 될 것"이라고 강조했습니다.(사진=게티이미지)