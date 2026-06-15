김 총리 "기업 지방 투자에 파격 지원…정책 펀드·공공 금융 활용"

▲ 김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 오늘(15일) "기업의 지방 투자를 촉진하기 위해 파격적인 재정 지원 대책을 마련하고 국민성장펀드 등 정책 펀드와 공공 금융을 활용하고 충분한 자금 지원이 이뤄지도록 하겠다"고 말했습니다.김 총리는 오늘 정부서울청사에서 열린 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회 모두발언에서 "5극3특 성장엔진 육성을 위해 가용한 정책 수단을 총동원해 기업 투자를 적극 지원하겠다"며 이같이 언급했습니다.이어 "지역 주도 R&D(연구개발) 지원도 대폭 확대하고 성장엔진 산업 스타트업 투자도 확대해 가겠다"며 "이를 뒷받침할 메가특구 특별법도 연내에 제정되도록 하겠다"고 약속했습니다.김 총리는 또 "5극3특 발전 전략을 지원하기 위해 초광역 특별 협약 체계를 구축하겠다"며 "향후 중앙과 지방정부 간 초광역 특별협약 회의를 통해 지방 정부 주도의 초광역 협력 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원하겠다"고 설명했습니다.그는 이와 함께 "지방 정주 여건을 획기적으로 개선하겠다"며 "지방 이전 기업과 공공기관 종사자들이 안정적으로 정착할 수 있도록 교육돌봄 체계와 문화, 의료 서비스 접근성을 강화하겠다"고 말했습니다.김 총리는 "하반기엔 지방선거 기간 정부에서 준비해왔던 성장엔진 발표, 대규모 기업 투자, 공공기관 2차 이전 등 지방 주도 성장과 관련한 지방 균형 국가를 향한 굵직굵직한 주요 프로젝트가 본격적으로 추진될 예정"이라고 전했습니다.이어 "국토 대전환은 중앙과 지방이 함께 만들어 가야 한다"며 "새롭게 구성되는 지방정부와도 긴밀히 협력해 나가겠다"고 덧붙였습니다.오늘 회의에서는 국토공간 대전환 추진체계 및 관리계획, 5극3특 성장엔진 7대 지원 패키지, 초광역 단위 국토계획, 교육·의료·문화 등 정주 여건 개선 방안 등이 논의됐습니다.김 총리는 이어 광역단체장 당선자들과 서울 총리공관에서 오찬 간담회를 갖고 국토공간 대전환 프로젝트의 주요 내용을 설명하고 협력 방안을 논의했습니다.김 총리는 모두발언에서 "대통령님께서 선거 직후에 긴 해외 순방을 나가셨다"며 "우선 제가 먼저 한번 모시고 정부에서 진행되는 것을 설명 드리고 나서 대통령께서 들어오시면 또 자리를 갖는 것이 좋겠다 싶었다"고 설명했습니다.이어 "정부에서 지방선거 이후 하반기 과제 중에 가장 역점을 두고 있는 것이 국토공간 대전환"이라며 "이제부터는 관련 논의를 지방정부와 함께 시작해야 될 때인 것 같다"고 짚었습니다.그는 "권역별 성장엔진 선정, 대규모 기업 투자 등 대형 프로젝트들이 본격적으로 보따리를 열고 구체화될 것"이라며 "중앙정부가 사업을 배분한다는 차원의 문제가 아니고, 수도권 중심의 국토 구조를 바꾸는 것을 중앙과 지방 정부가 함께 풀어간다는 차원"이라고 설명했습니다.간담회에는 박찬대 인천시장 당선인, 허태정 대전시장 당선인, 김상욱 울산시장 당선인, 조상호 세종시장 당선인, 추미애 경기도지사 당선인, 민형배 전남광주통합특별시장 당선인, 신용한 충북도지사 당선인, 이원택 전북도지사 당선인, 위성곤 제주도지사 당선인과 구윤철 부총리 겸 재정경재부 장관 등이 자리했습니다.(사진=연합뉴스)