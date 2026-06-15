[자막뉴스] '대국민 사과' JTBC 회생 절차 개시…"빚 갚을 방법 못 찾아" '법카'까지 막혔다

JTBC가 채무 불이행을 선언한 지 이틀 만에 법원에 회생절차 개시를 신청했습니다.



앞서 오늘(15일) 중앙그룹 계열사인 콘텐트리중앙과 자회사 메가박스중앙이 법원에 회생 절차 개시를 신청한 지 반나절 만입니다.



홍정도 중앙그룹 부회장은 오늘 오후 대국민 사과 기자회견을 열고 "물의를 일으킨 점 진심으로 죄송하다"며 "피해회복을 최우선 과제로 삼고 최선을 다하겠다"고 전했습니다.



[홍정도/중앙그룹 부회장 : 이에 JTBC, 메가박스, 콘텐트리중앙의 수많은 채권자와 주주 등 이해관계자 여러분께 다시 한번 사죄의 말씀을 드립니다.]



홍 부회장은 그룹 주요 법인이 법원에 회생절차를 신청한 것과 관련해 임직원에게 직접 입장을 밝혔습니다.



임직원에게 보낸 입장문을 통해 "그동안 경영진은 자금 경색과 유동성 위기를 극복하고 그룹의 경영 안정을 유지하기 위해 가능한 모든 방안을 모색해 왔다"며 "그럼에도 누적된 재무 부담에 자본시장 경색이 장기화 하면서 부득이하게 회생절차를 신청하게 됐다"고 밝혔습니다.



오늘 오전엔 삼성카드와 현대카드가 JTBC 법인카드 사용을 중단하면서 임직원들이 회사 카드를 쓰지 못하는 상황이 벌어졌습니다.



JTBC 자금팀은 "삼성·현대 법인카드를 소지한 임직원에게 불 편을 끼쳐 죄송하다"며 "하나카드와 신한카드 등 모든 법인카드의 사용도 정지될 예정"이라고 공지했습니다.



JTBC는 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행, 이른바 디폴트를 선언했습니다.



국내 신용평가사들은 JTBC의 디폴트 직후 신용등급을 일제히 하향 조정했습니다.



NICE신용평가는 JTBC의 유동성 위험이 크게 증가했다며 무보증사채 신용등급을 기존 'BBB/부정적'에서 'CCC'로 하향 조정했습니다.



한국기업평가도 JTBC의 무보증사채 신용등급을 'BBB(부정적)'에서 'BB(부정적 검토)' 하향 조정하며 "계열 재무위험 전이 가능성이 확대되고, 유동성 측면의 불확실성이 확대됐다"고 평가했습니다.



경재계 안팎에선 그간 JTBC 등 중앙그룹 계열사의 무리한 콘텐츠 투자와 대형 스포츠 이벤트 중계권 독점 계약이 재무구조 악화를 가져왔단 분석을 내놓고 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 류지수, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)