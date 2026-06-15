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음주단속 피하려고…단속 경찰 치고 도주한 현직 경찰관 검거

배성재 기자
작성 2026.06.15 15:43 조회수
음주단속 피하려고…단속 경찰 치고 도주한 현직 경찰관 검거
▲ 김포경찰서

현직 경찰관이 음주단속을 피하려다 단속 경찰관과 택시 등을 치고 도주해 3시간여 만에 붙잡혔습니다.

경기 김포경찰서는 특수공무집행방해 치상 등 혐의로 경기북부경찰청 소속 30대 경찰관 A 씨를 입건해 조사 중이라고 오늘(15일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 10일 밤 10시 50분쯤 김포시 구래동 도로에서 음주단속 중인 경찰관과 운행 중인 택시 등을 들이받고 달아난 혐의를 받습니다.

그는 음주단속을 위해 정차를 요구하는 단속 경찰관의 지시에 불응하고 도주한 것으로 조사됐습니다.

이 과정에서 주변을 운행 중이던 택시가 도주하는 A 씨의 차량 앞을 가로막았으나 A 씨는 이 택시를 들이받은 뒤 계속 도주했습니다.

현장에서 도주를 제지하려던 단속 경찰관은 경상을 입고 병원에서 치료를 받았습니다.

도주를 막으려 한 택시 운전자는 다치지 않았으나 차량 일부가 파손됐습니다.

경찰은 달아난 A 씨의 행방을 추적한 끝에 3시간여 만인 다음 날 새벽 2시쯤 김포 자택에서 A 씨를 검거했습니다.

A 씨는 검거 당시 혈중 알코올농도 수치가 면허 취소 수준으로 측정됐습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 경위를 조사할 예정입니다.
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