음주단속 피하려고…단속 경찰 치고 도주한 현직 경찰관 검거

▲ 김포경찰서

현직 경찰관이 음주단속을 피하려다 단속 경찰관과 택시 등을 치고 도주해 3시간여 만에 붙잡혔습니다.경기 김포경찰서는 특수공무집행방해 치상 등 혐의로 경기북부경찰청 소속 30대 경찰관 A 씨를 입건해 조사 중이라고 오늘(15일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 10일 밤 10시 50분쯤 김포시 구래동 도로에서 음주단속 중인 경찰관과 운행 중인 택시 등을 들이받고 달아난 혐의를 받습니다.그는 음주단속을 위해 정차를 요구하는 단속 경찰관의 지시에 불응하고 도주한 것으로 조사됐습니다.이 과정에서 주변을 운행 중이던 택시가 도주하는 A 씨의 차량 앞을 가로막았으나 A 씨는 이 택시를 들이받은 뒤 계속 도주했습니다.현장에서 도주를 제지하려던 단속 경찰관은 경상을 입고 병원에서 치료를 받았습니다.도주를 막으려 한 택시 운전자는 다치지 않았으나 차량 일부가 파손됐습니다.경찰은 달아난 A 씨의 행방을 추적한 끝에 3시간여 만인 다음 날 새벽 2시쯤 김포 자택에서 A 씨를 검거했습니다.A 씨는 검거 당시 혈중 알코올농도 수치가 면허 취소 수준으로 측정됐습니다.경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 경위를 조사할 예정입니다.