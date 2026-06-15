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주담대 변동금리 또 오른다…5월 코픽스 0.01%p↑

박재현 기자
작성 2026.06.15 15:25 조회수
주담대 변동금리 또 오른다…5월 코픽스 0.01%p↑
▲ 주담대 상품

은행권 주택담보대출 변동금리 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 두 달 연속 상승했습니다.

15일 은행연합회에 따르면 5월 신규 취급액 기준 코픽스는 4월(연 2.89%)보다 0.01%포인트(p) 높은 2.90%로 집계됐습니다.

3월 0.08%p 오른 데 이어 두 달 연속 상승입니다.

잔액 기준 코픽스도 연 2.87%에서 2.89%로 0.02%p 올랐습니다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영됩니다.

코픽스가 떨어지는 것은 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 것을 의미합니다.

반대로 코픽스가 오르면 이자를 더 줘야 합니다.

코픽스가 두 달 연속 상승함에 따라 은행들의 신규 주담대 변동금리도 이를 반영해 오를 것으로 보입니다.

신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 등 수신상품 금리를 바탕으로 산정됩니다.

2019년 6월 새로 도입된 '신(新)잔액기준 코픽스'는 연 2.49%에서 2.50%로 상승했습니다.

신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함됩니다.

은행연합회 코픽스 공시 (사진=은행연합회 제공, 연합뉴스)
▲ 은행연합회 코픽스 공시

(사진=은행연합회 제공, 연합뉴스)
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