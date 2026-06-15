[자막뉴스] "'장발' 경찰관 우리나라 사람 맞아?"…서울청장 "몇 cm인지 규정 보니까"

잠실 개표소 봉쇄 시위가 장기화하면서 일부 시위대가 현장 경찰이 중국 공안 출신이라거나 가짜 경찰이 투입됐다고 의심하는 사례가 잇따르자 경찰이 진화에 나섰습니다.



박정보 서울경찰청장은 오늘(15일) 정례 기자간담회에서 "대한민국 경찰이 아닌 사람이 대한민국 경찰과 같이 서 있을 이유가 없다"며 현장 경찰관의 용모와 복장 논란에 대해 해명했습니다.



마스크나 선글라스 착용 여부와 관계없이 신분을 충분히 확인할 수 있다는 설명입니다.



개표소 시위 참가자 중 일부는 현장 경찰관이 마스크나 선글라스를 착용해 얼굴이 보이지 않는다는 이유로 중국 공안 아니냐고 의심하고 있습니다.



중국 공안이나 중국인이 경찰로 위장하고 신분을 숨기기 위해 의도적으로 얼굴을 가렸다는 겁니다.



최근 기동대 소속 경찰관이 시위 참가자들에게 중국인이냐는 욕설을 듣는 영상이 SNS에 퍼지기도 했습니다.



박 서울청장은 "경찰의 건강권을 위해서 선글라스와 마스크 착용이 필요하다"며 "제복을 입고 있고 기동대는 부대 단위로 다녀 소속도 쉽게 알 수 있다"고 말했습니다.



다만 시위 현장에서 장발의 경찰관을 둘러싸고 용모 지적이 나온 것에 대해서는 일정 부분 동의한다고 밝혔습니다.



박 서울청장은 "복무관리 규정에는 용모와 복장을 단정히 해 품위를 유지해야 한다는 포괄적 규정만 있고 머리가 몇㎝여야 한다는 구체적 규정이 없다"며, "대부분 국민의 시각에서 단정하게 유지하고 있는데 요즘은 개인의 개성 발현을 인정하지 않을 수 없다"고 설명했습니다.



특히 2007년 콧수염을 기른 경찰관이 징계 불복 소송에서 승소한 사례를 소개하며 "국민께서 보시기에 불편하지 않도록 하겠다"고 말했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)