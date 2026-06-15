[자막뉴스] "아무 생각 없이 동조했다 패가망신"…이례적인 '초강력 경고' 나선 배경은

투표용지 부족 사태로 모인 '잠실 개표소 시위' 참가자들이 일반 시민들의 소지품을 무단으로 뒤지는 등 불법 행위가 잇따르자 박정보 서울경찰청장이 결국 강력 대응을 예고하고 나섰습니다.



박 청장은 오늘(15일) 잠실 시위대의 핸드볼 여성 유소년 국가대표팀에 대한 소지품 수색 사건을 언급하며 "다중의 위력을 과시했기 때문에 일반 강요 혐의가 아니라 특수 강요를 적용했다"며 10년 이하의 징역이 가능하다고 언급했습니다.



그러면서 "굉장히 형량이 높다"며 "아무 생각 없이 옆에서 불법 행위에 동조했다가 공범으로 적용될 경우에는 패가망신할 수 있다"고 경고했습니다.



서울 송파경찰서는 현재 유소년 대표팀의 소지품을 수색한 적극 가담자를 3명 찾아내 이 가운데 1명에 대해 출석을 요구한 상태입니다.



현재 소지품 수색을 비롯해 언론사 기자 대상 폭행 사건, 현장 경찰관들에 대한 모욕 행위, 참가자들 사이에 폭행 등 총 15건의 수사가 진행 중입니다.



박 청장은 "언론인 폭행은 있을 수 없는 일"이라며 적극 가담자 3명을 특정해 추적 중이라고 말했습니다.



개표소인 핸드볼경기장 봉쇄로 이곳에 입주한 대한체육회 산하 체육 단체들이 10일째 사무실에 들어가지 못하는 상황에 대해서는 시위대에 업무방해 혐의가 적용될 것이라고 밝혔습니다.



서울청장이 정례 기자간담회에서 이례적으로 강경한 표현까지 동원해 형사 처벌 가능성을 거론한 건데 일부 잠실 시위대의 불법 행위가 선을 넘었다고 판단한 걸로 보입니다.



이재명 대통령도 어제 유럽 순방 중 주재한 수석보좌관 회의에서 "사적 검문 및 위력을 동원한 업무방해 행위는 엄정 대처해야 하는 것 아니냐"고 말했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)