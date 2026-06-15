특검, '윤석열 체포 방해' 나경원 소환 통보…"서면 답변" 출석 거부

▲ 시위 현장 방문한 나경원 의원

윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처 체포 방해 혐의 관련해 권창영 2차 종합특별검사팀이 나경원 국민의힘 의원에게 출석하라고 통보했지만, 나 의원 측이 거부한 걸로 파악됐습니다.김지미 특검보는 오늘(15일) 정례 브리핑에서 "윤 전 대통령 체포 사건과 관련해 나 의원에게 오는 19일 소환 조사를 통보했지만, '서면 답변서를 제출하겠다'는 회신을 받았다"고 밝혔습니다.나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들은 지난 1월 고위공직자범죄수사처의 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행 당시 한남동 대통령 관저 앞에 모여 이를 규탄하는 집회를 벌였고, 이후 체포 방해 가담 등 혐의로 고발됐습니다.앞서 체포 방해를 지시한 혐의로 기소된 윤 전 대통령은 지난 4월 2심에서 징역 7년을 선고받았습니다.조은석 내란특검팀과 변호인이 모두 상고하면서 사건은 대법원 심리로 넘어갔습니다.아울러 특검팀은 '도이치모터스 수사 무마 의혹'과 관련해 김건희 여사에 대해 참고인 조사를 통보했다고 밝혔습니다.김 여사 측은 '참고인 조사는 받지 않겠다'며 이를 거부했다고 특검팀은 전했습니다.'도이치모터스 수사 무마 의혹'은 서울중앙지검이 도이치모터스 주가 조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용입니다.당시 검찰은 김 여사를 청사로 소환해 조사하는 대신, 대통령경호처 시설을 찾아가 비공개 출장 조사했습니다.이를 두고 검찰 안팎에서는 김 여사를 포토라인에 세우지 않기 위해 특혜를 준 것 아니냐는 비판이 나왔습니다.김 여사는 박성재 당시 법무부 장관에 전담수사팀 구성과 수사 상황을 묻는 메시지를 보내는 등 '셀프 수사 무마'를 시도했다는 의혹도 제기됐습니다.특검팀은 이와 관련해 당시 검찰 수사 라인에 있었던 이창수 전 서울중앙지검장을 이날 피의자 신분으로 소환했습니다.오후 3시부터는 조상원 전 서울중앙지검 4차장검사에 대한 조사도 예정됐습니다.특검팀은 "'황제 조사' 의혹과 관련해 김 여사를 조사하려 했지만, 출석을 거부했다"며 "추후 어떻게 할지는 정해지면 알리겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)