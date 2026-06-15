뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "투숙객의 절반 넘게 사망" '호텔 참사' 잔인한 진실

작성 2026.06.15 17:38 조회수
PIP 닫기
지난 3일, 인도 뉴델리의 5층짜리 호텔이 화염에 휩싸였습니다. 순식간에 번진 불에 미처 대피하지 못한 투숙객들이 창문에 매달리다 연기와 열기를 이기지 못하고 뛰어내리는 아찔한 모습도 포착됐는데요.

이번 화재로 이 화재로 최소 23명이 사망하고 40여 명이 부상을 당한 것으로 전해졌습니다. 투숙객의 절반이 넘게 사망할 정도로 피해가 커진 이유는 무엇일까요.

시민들은 이번 화재에 '예고된 인재'라며 분노와 체념 섞인 반응을 보이고 있는데, 현지 교민을 통해 현지 상황과 반복되는 인재의 원인을 짚어봅니다.

(취재: 정경우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김혜주 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지