[현장영상] "투숙객의 절반 넘게 사망" '호텔 참사' 잔인한 진실

지난 3일, 인도 뉴델리의 5층짜리 호텔이 화염에 휩싸였습니다. 순식간에 번진 불에 미처 대피하지 못한 투숙객들이 창문에 매달리다 연기와 열기를 이기지 못하고 뛰어내리는 아찔한 모습도 포착됐는데요.



이번 화재로 이 화재로 최소 23명이 사망하고 40여 명이 부상을 당한 것으로 전해졌습니다. 투숙객의 절반이 넘게 사망할 정도로 피해가 커진 이유는 무엇일까요.



시민들은 이번 화재에 '예고된 인재'라며 분노와 체념 섞인 반응을 보이고 있는데, 현지 교민을 통해 현지 상황과 반복되는 인재의 원인을 짚어봅니다.



(취재: 정경우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김혜주 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)