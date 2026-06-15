지방 '준공 후 미분양' 3차 매입에 7천여 가구 신청…2차보다 많아

▲ LH 한국토지주택공사

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 추진하는 지방 준공 후 미분양 추가 매입에 7천 가구 가까운 주택이 신청했습니다.15일 LH에 따르면 지난 4월 27일부터 이달 5일까지 3차 매입 사업에 신청한 준공 후 미분양 주택 규모는 70개 단지·6,953가구로 집계됐습니다.이는 앞서 진행한 2차 공고(82건·6천185가구) 대비 768가구 늘어난 규모입니다.3차 공고에 처음 포함된 '3개월 내 준공 예정 주택'은 9개 단지·1천349가구로 전체의 19%를 차지했습니다.지역별로는 경북이 10개 단지·1,256가구로 가장 많았고 이어 부산(14개 단지·1,045가구), 전남(10개 단지·769가구), 경남(11개 단지·653가구), 충남(10개 단지·611가구) 등 순이었습니다.LH는 7월까지 현장조사를 마치고 8월 매입 심의, 9월 이후 감정평가 등 후속 절차를 진행할 예정입니다.3차 매입 목표는 연말까지 5천 가구입니다.이번 매입은 작년 8월 정부가 발표한 '지방중심 건설투자 보강방안'의 후속조치로, 지방 미분양 문제 해결과 지방 노동자 주거 지원을 연계한 사업입니다.LH는 광주광역시와 광주글로벌모터스(GGM) 노동자 주거지원 협약을 체결하고 GGM 인근 미분양 아파트를 GGM 노동자에게 공공임대주택으로 공급하는 선도 사업도 진행하고 있습니다.