[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…스타벅스, 22일 전 매장 문 닫고 역사 교육

1. 지난 주말과 휴일 사이에 미국과 이란이 마침내 휴전에 합의했다는 소식이 들려왔죠. 도널드 트럼프 미국 대통령 이란과의 전쟁 106일 만에 종전 합의를 공식화했습니다. 호르무즈 해협을 즉시 개방하고 이란 해협의 봉쇄도 푼다고 말했는데 중재국인 파키스탄은 오는 19일 스위스에서 두 나라가 평화 협상 서명식을 연다고 발표를 했는데, 트럼프 미국 대통령이 직접 이 서명식에 참석할 가능성도 제기되고 있습니다.



2. 휴전 협상 타결 소식에 코스피는 개장과 함께 5% 가까이 급등했습니다. 원 달러 환율도 1,510원대로 떨어졌습니다. 국제유가 채권시장도 안정세를 되찾고 있는데 최종 합의 전까지는 다소 큰 변동성이 이어질 것이라는 전망이 나오고 있습니다.



3. 5.18 탱크데이 이벤트로 강한 질타를 받았죠. 신세계그룹 경영진과 스타벅스코리아 전체 직원이 역사 인식을 높이고 사회적 감수성을 함양하는 교육을 받는다고 발표했습니다. 스타벅스코리아는 다음 주 월요일인 오는 22일 오후 3시에 전국 매장의 영업을 일제히 조기에 종료하고 당일 출근한 직원들을 대상으로 교육을 진행할 예정입니다. 휴무자들은 개별적으로 영상 교육을 받게 되는데요. 정용진 신세계그룹 회장도 24일 사장단 회의에 앞서서 같은 교육을 받을 예정이라고 신세계그룹 측은 밝혔습니다.



4. JTBC가 채무 불이행을 선언한 지 이틀 만에 중앙그룹 계열사인 콘텐트리중앙과 그 자회사인 메가박스중앙, 법원의 회생절차 개시를 신청했습니다. 콘텐트리중앙은 공시에서 회생 신청 사유에 대해 경영 정상화, 향후 계속 기업으로서의 가치 보존이라고 밝혔는데요. 회생절차 개시 신청에 따라 코스피에서는 콘텐트리중앙에 주식 거래가 정지된 상태입니다.