옆집 도어록 비밀번호 외워 속옷 훔친 의대생…오늘 구속심사

▲ 서울 동작경찰서

옆집 도어록 비밀번호를 외워뒀다가 침입해 여성 속옷 등을 훔친 20대 대학생이 구속 심사를 받습니다.오늘(15일) 서울 동작경찰서에 따르면 주거침입과 절도 혐의를 받는 남성 A 씨는 이날 오후 3시 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문을 받습니다.A 씨는 지난 13일 오전 9시 25분쯤 옆집 여성 B씨의 집에 침입해 세탁물을 뒤지다 이를 목격한 B씨의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.A 씨는 B씨가 입력하는 도어록 비밀번호를 외운 뒤 침입한 것으로 조사됐습니다.경찰은 A 씨가 버린 쓰레기봉투에서 B씨와 다른 여성들의 것으로 추정되는 속옷·양말 등 20여점을 추가로 발견하고 출처를 조사 중입니다.A 씨는 경찰 조사에서 훔친 것 이외의 의류는 전 애인에게 받은 것이라고 주장한 것으로 확인됐습니다.A 씨는 서울지역 의과대학에 재학 중인 것으로 전해졌습니다.경찰은 지난 14일 A 씨에 대한 구속 영장을 신청하고 정확한 범행 동기와 경위를 조사 중입니다.(사진=연합뉴스)