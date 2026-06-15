삼계탕·염소 고기 위생은…식약처, 보양식 관리 실태 점검

▲ 식품의약품안전처 건물

보양식 소비가 늘어나는 여름철을 맞아 당국이 보양식 업체와 제품에 대한 위생 점검에 나섭니다.식품의약품안전처는 지자체와 합동으로 삼계탕과 염소 고기 등 보양식 업체 2,700여 곳을 대상으로 오는 26일까지 위생관리 실태를 점검한다고 밝혔습니다.이번 점검은 염소를 취급하는 도축장부터 염소 관련 제품 제조·가공업체, 정육점과 식당 같은 유통·판매 업체 등을 대상으로 진행됩니다.식약처는 작업장 내 염소 식육 원료 및 제품의 위생적 취급 여부, 보존·유통 온도 준수, 원료 입고와 제품 생산·판매 기록 관리, 정상적으로 도축된 염소 고기 사용 여부 등을 집중적으로 살필 예정입니다.이와 함께 식약처는 시중에 유통 중인 삼계탕과 염소 고기 관련 제품 400여 건을 직접 수거해 검사를 진행하기로 했습니다.수거된 제품들은 식중독균 검사는 물론, 항생제와 농약 등 잔류 물질 검사를 거치게 됩니다.아울러 온라인 매체에 대한 감시도 병행됩니다.식약처는 인터넷 등에서 염소 관련 식품을 판매하면서 특정 질병의 예방이나 치료에 효능이 있는 것처럼 허위·부당 광고를 하는 사례가 있는지 실시간 모니터링 할 계획입니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)