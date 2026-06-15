스페이스X 상장 대박에도 한국 투자자 '0주'…글로벌 공모주의 냉혹한 함정 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



사상 최대 IPO 성공: 일론 머스크의 스페이스X가 공모가 135달러로 나스닥에 상장해 첫날 19% 급등, 공모가 기준 시총 1.77조 달러를 돌파했습니다.



한국 투자자 전액 환불: 미래에셋증권이 인수단으로 참여해 기대를 모았으나, 주관사 재량 배정 구조로 인해 국내 개인·기관 물량은 단 한 주도 배정받지 못했습니다.



ETF 편입의 명암: 액티브 ETF는 장내 매수로 대응했으나 패시브 ETF는 지수 편입 규정(T+2)으로 공모가 효과를 누리지 못해, 해외 메가 IPO에 대한 국내 제도 개선 목소리가 커지고 있습니다.

1. "인수단 참여했는데 왜 0주?" 구조의 함정

2. 수요 폭발, 한국 몫은 증발

3. "공모주 편입 ETF" 광고의 배신

4. 패시브 ETF는 지수 규정상 즉시 편입 불가

5. 투자자들은 이미 돈을 쏟아부었다

6. 19% 수익 vs 7% 수익, 격차의 의미

7. "사전 고지했다"는 증권사 vs "허위 광고" 외치는 투자자

8. 일론 머스크는 '조만장자', 한국은 '제로'

9. 왜 한국만? 글로벌 배정의 냉혹한 현실

10. 다음 IPO는? 오픈AI, 앤트로픽 대기 중

Deep Dive Q&A

첫 번째, 미래에셋증권은 분명 스페이스X 인수단이었습니다. 골드만삭스, 모건스탠리 같은 대형 주관사 아래 'co-manager'로 이름을 올렸죠. 그런데 해외 IPO에서 인수단 참여는 '배정 보장'이 아닙니다. 스페이스X 공식 문서에는 이렇게 적혀 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-1 공시 문서에 따르면 미래에셋증권의 인수 권한 물량은 231만 4,815주로 관측되기도 했습니다. "최종 배정은 발행사와 주관사 재량이며, 신청자는 일부만 받거나 아예 못 받을 수 있다(no Shares at all)." 즉, 창구가 열렸다고 해서 물건이 반드시 나오는 구조가 아니었던 겁니다.두 번째, 스페이스X IPO는 수요가 폭발했습니다. 로이터 보도에 따르면 청약 물량이 목표의 4배를 넘었고, 개인투자자 주문만 1,000억 달러(약 152조 원)를 돌파했습니다. 세계 최대 자산운용사 블랙록은 최소 50억 달러(약 7조 6,000억 원)어치를 신청했죠. 여기에 올해 초 진행된 스타트업 인공지능 기업 xAI와의 올스톡(전액 주식 교환) 합병으로 AI 서비스 '그록'과 초거대 슈퍼컴퓨터 '콜로서스' 자산까지 한데 묶이면서 글로벌 자금이 미친 듯이 몰렸습니다. 이런 상황에서 대표주관사인 골드만삭스는 장기 보유 가능성이 큰 기관, 국부펀드, 머스크의 오랜 지인들에게 우선 배정했습니다. 국내 기관·개인투자자 청약 채널은 후순위로 밀려났고, 결국 통째로 삭감됐습니다.세 번째, 한국투자신탁운용은 'ACE 미국우주테크액티브 ETF'를 통해 "스페이스X를 공모가에 편입할 수 있다"고 적극 홍보했습니다. 액티브 ETF라 상장 당일 바로 편입 가능하다는 게 핵심 셀링 포인트였죠. 그런데 미래에셋증권이 공모주를 한 주도 받지 못하면서 이 계획은 완전히 무산됐습니다. 결국 한투운용은 상장 첫날 장내에서 일부 매수했다고 밝혔지만, 구체적인 규모나 매수가는 공개하지 않았습니다. 공모가 135달러로 편입하겠다던 약속과는 완전히 다른 얘기죠. 한투운용 측은 기대했던 투자자들에게 공식적으로 송구하다는 입장을 표명하기도 했습니다.네 번째, 이번 사례의 패시브 ETF들은 지수 편입 규정에 따라 상장 당일 편입이 불가능했습니다. 미래에셋자산운용의 'TIGER 미국우주테크 ETF' 같은 상품은 지수 편입 규칙에 따라 상장 이틀 후(T+2)부터 편입을 시작합니다. 글로벌 지수 산출 기관인 S&P 다우존스 인덱스는 2026년 6월 4일, 초대형 IPO라도 기존 규칙(재무적 생존 가능성 스크리닝 및 보호예수 기간 준수 등)을 바꾸지 않겠다고 발표했습니다. 즉, 이번 패시브 ETF 투자자가 "공모가 편입 효과"를 기대했다면, 그건 해당 상품의 구조를 오해한 겁니다.다섯 번째, 스페이스X 상장 기대감에 한국 투자자들은 이미 우주 ETF에 막대한 자금을 투입했습니다. 한국거래소와 코스콤 ETF체크에 따르면 6월 11일 기준 국내 우주 관련 ETF에 막대한 자금이 쏠렸는데, 특히 대장 격인 'TIGER 미국우주테크 ETF'에만 최근 한 달간 약 1조 9,900억 원의 순유입이 발생하는 등 우주 테마 3대 상품에만 3조 2,000억 원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸습니다. 특히 최근 일주일(6월 8~14일) 동안 개인 투자자들은 TIGER 미국우주테크 ETF를 1318억 원, ACE 미국우주테크액티브 ETF를 759억 원어치 순매수했죠. "공모가 편입"을 믿고 미리 산 건데, 결과는 정반대였습니다.여섯 번째, 공모주를 받았느냐 못 받았느냐의 차이는 수익률로 바로 드러났습니다. CNN에 따르면, 공모가 135달러로 배정받은 투자자는 첫날 종가 161.11달러 기준 약 19.34% 수익을 거뒀습니다. 반면 상장 후 시장가에 매수한 투자자 수익률은 7.3%에 그쳤죠. 12%포인트 차이, ETF 투자자 입장에서는 "공모가 편입"과 "장내 매수 편입"의 격차가 그대로 성과 차이로 이어진 겁니다. 첫날 상장 팝(Pop, 주가 급등)의 혜택을 온전히 누리지 못한 셈입니다.일곱 번째, 미래에셋증권은 "투자설명서에 배정 물량이 없을 수 있다는 점을 안내했다"며 법적 책임은 없다는 입장입니다. 실제로 해외 IPO 공시에는 "미배정 가능성"이 명시돼 있죠. 그러나 투자자들은 반발합니다. "박현주 회장까지 나서서 '상당 물량 확보했다'고 홍보했는데, 결과는 0주라니?" 온라인 커뮤니티에는 금융감독원, 경찰청, 국민신문고에 신고했다는 글이 쏟아지고 있습니다. 법적으로는 문제없을 수 있지만, 신뢰는 이미 무너진 겁니다.여덟 번째, 이번 IPO로 일론 머스크는 인류 최초 '조만장자(Trillionaire)'가 됐습니다. 블룸버그 억만장자 지수 및 주요 외신 보도에 따르면 머스크의 스페이스X 지분 가치는 공모가 기준 8,600억 달러(약 1,305조 원)를 넘고, 테슬라 지분까지 합치면 총자산은 1조 달러를 돌파합니다. 블룸버그는 스페이스X가 주당 150달러를 넘어선 순간 머스크의 총자산이 1조 500억 달러(약 1,595조 원)에 달했다고 보도했죠. 스위스 GDP와 맞먹는 규모입니다. 반면 한국 투자자는? 단 한 주도 받지 못했습니다. 글로벌 IPO 시장에서 한국이 얼마나 후순위인지 적나라하게 드러난 순간입니다.아홉 번째, 이번 사건은 글로벌 IPO 배정의 냉혹한 현실을 보여줍니다. 스페이스X는 미국뿐 아니라 유럽, 호주, 일본 등 다수 국가에서 동시 오퍼링을 진행했지만, 최종 배정은 주관사 재량이었습니다. 특히 일본 투자자들의 경우 로이터 보도 기준 약 62억 달러의 강력한 청약 수요를 바탕으로 최종 22억 달러 규모의 물량을 배정받은 것으로 알려져 국내 투자자들의 소외감이 더 커졌습니다. 수요가 폭발하면 발행사와 주관사는 '핵심 고객'에게 우선 배정합니다. 장기 보유 가능성이 큰 기관, 국부펀드, 전략적 투자자죠. 한국을 포함한 비핵심 채널은 애초에 우선순위가 아니었습니다. 이는 미국 국가경제연구소(NBER) 연구도 지적하는 구조적 문제입니다. 초과수요가 강할수록 배정은 더 '시장친화적'이 아니라 '주관사 재량적'이 됩니다.열 번째, 스페이스X 다음 차례는 오픈AI와 앤트로픽입니다. 두 기업 모두 기업가치가 1조 달러에 육박하며, 비공개로 상장 신청서를 제출한 상태입니다. 뉴욕타임스 등 외신은 "1조 달러급 초대형 기업 3곳이 동시에 상장하는 기념비적인 해가 될 것"이라는 전망을 전했습니다. 문제는, 이번 스페이스X 사태가 반복될 가능성이 크다는 겁니다. 한국 투자자가 해외 초대형 IPO에 접근하려면, 제도 자체를 바꿔야 합니다. 일본, 스위스, 영국은 개인 투자자 참여가 가능하지만, 한국은 자본시장법상 50인 이상 공모 시 국내 증권신고서 제출 의무 때문에 사실상 막혀 있습니다.A1. 미국 등 해외 IPO 시장에서는 인수단에 이름을 올렸다고 해서 무조건 물량이 보장되지 않습니다. 발행사와 대표주관사(골드만삭스 등)가 전권을 쥐고 배정률을 결정하는 '재량 배정(Discretionary Allocation)' 방식을 취하기 때문입니다. 이번 스페이스X처럼 청약 수요가 4배 이상 몰리는 초과수요 상황에서는 장기 보유 성향이 강한 글로벌 국부펀드나 핵심 기관투자자에게 물량이 최우선 배정되며, 한국과 같은 비핵심 리테일(개인) 채널은 후순위로 밀려 물량이 전액 삭감될 수 있습니다.A2. 'ACE 미국우주테크액티브 ETF'와 같은 액티브 상품은 공모주 배정이 불발됨에 따라 상장 첫날 나스닥 시장이 열린 후 장내 매수(시장에 나온 매물 구매) 방식을 통해 스페이스X 주식을 일부 편입했습니다. 반면 'TIGER 미국우주테크 ETF' 같은 패시브 상품은 S&P 다우존스 등의 지수 편입 규정에 따라 상장 이틀 후(T+2)부터 기계적으로 편입을 진행합니다. 두 방식 모두 당초 마케팅했던 '공모가(135달러) 편입'의 가격 이점은 누리지 못했습니다.A3. 일본, 영국, 스위스 등은 자국 내 제도가 정비되어 있어 해외 발행사가 현지 투자자들을 대상으로 공모를 진행하기 수월합니다. 반면 한국은 자본시장법상 국내 투자자 50인 이상에게 공모 형태로 주식을 청약받으려면 금융당국에 증권신고서를 제출해야 하는 의무가 있습니다. 글로벌 초대형 기업 입장에서는 굳이 까다로운 한국 규제에 맞춰 신고서를 제출할 유인이 적기 때문에, 국내 증권사가 리테일 물량을 대규모로 따오기가 구조적으로 매우 어렵습니다.